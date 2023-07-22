Глава Ryanair не исключил возобновление полетов на Украину до конца года
Ирландская авиакомпания Ryanair — одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний — может возобновить полеты на Украину до конца этого года, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.
По его словам, компания рассматривает два плана. Первый: в случае завершения боевых действий «все откроется за один или два дня».
«И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал О'Лири.
Он привел в пример опыт Израиля, где авиация продолжает работать, несмотря на боевые действия: «Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который находится всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты <…>. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (на Украину. — РБК)», — отметил глава авиакомпании.
По его данным, уже сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы в конце этого года разрешить возобновление ряда рейсов в Киев и Львов. «Если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы», — добавил он.
После начала российской спецоперации власти Украины закрыли воздушное пространство для полетов гражданской авиации. В апрельском прогнозе авиаперевозок Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) на ближайшие годы говорилось, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся как минимум до 2029 года.
Ryanair и ранее обещала возобновить полеты на Украину, как только представится такая возможность. В январе О'Лири говорил, что авиакомпания «очень привержена возвращению на Украину, как только это станет безопасно». В июле он сообщал о планах возобновить полеты на Украину по низким тарифам в течение восьми недель после открытия воздушного пространства страны и разместить в украинских аэропортах до 30 новых Boeing 737 MAX.