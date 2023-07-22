Глава Ryanair О'Лири: авиакомпания может возобновить полеты на Украину до конца года

Глава Ryanair не исключил возобновление полетов на Украину до конца года

После начала спецоперации власти Украины закрыли воздушное пространство страны. Глава Ryanair не исключил, что авиакомпания может возобновить полеты в Киев и Львов до конца года. По его словам, этот вопрос уже прорабатывается

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Ирландская авиакомпания Ryanair — одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний — может возобновить полеты на Украину до конца этого года, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

По его словам, компания рассматривает два плана. Первый: в случае завершения боевых действий «все откроется за один или два дня».

«И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — сказал О'Лири.

Он привел в пример опыт Израиля, где авиация продолжает работать, несмотря на боевые действия: «Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который находится всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты <…>. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (на Украину. — РБК)», — отметил глава авиакомпании.

По его данным, уже сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы в конце этого года разрешить возобновление ряда рейсов в Киев и Львов. «Если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы», — добавил он.

После начала российской спецоперации власти Украины закрыли воздушное пространство для полетов гражданской авиации. В апрельском прогнозе авиаперевозок Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) на ближайшие годы говорилось, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся как минимум до 2029 года.

Ryanair и ранее обещала возобновить полеты на Украину, как только представится такая возможность. В январе О'Лири говорил, что авиакомпания «очень привержена возвращению на Украину, как только это станет безопасно». В июле он сообщал о планах возобновить полеты на Украину по низким тарифам в течение восьми недель после открытия воздушного пространства страны и разместить в украинских аэропортах до 30 новых Boeing 737 MAX.