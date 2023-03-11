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Папа римский рассказал о разговорах с Путиным о литературе

Папа римский Франциск: мы говорили с Путиным о литературе, он — культурный человек
Папа Франциск указал, что Путин является культурным и образованным человеком. При этом, по мнению понтифика, культура — нечто приобретаемое, а не нравственное
Владимир Путин и Папа римский Франциск
Владимир Путин и Папа римский Франциск (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин является культурным человеком, который прекрасно владеет несколькими языками и с которым можно обсудить в том числе литературу, заявил в интервью La Nation папа римский Франциск.

«Он [Путин] культурный. Он трижды посещал меня в качестве главы государства, и с ним можно поговорить на высоком уровне. Это культурно. Однажды мы говорили о литературе. Он человек, который не только говорит по-русски, но и прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи», — заявил понтифик. 

Папа Франциск отметил, что на второй день после начала российской спецоперации на Украине он пошел в посольство России, где его связали с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По словам папы, тот «принял к сведению» его озабоченность по поводу конфликта, однако созвониться с Путиным тогда не получилось.

Понтифик подчеркнул, что Ватикан продолжает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, и выразил готовность приехать в Киев и Москву для переговоров на высшем уровне.

После начала российской спецоперации папа римский неоднократно выступал за скорейшее урегулирование конфликта. Так, в октябре он попросил Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а президента Украины Владимира Зеленского «быть открытым для серьезных предложений о мире».

Комментируя боевые действия, Франциск утверждал, что военный конфликт возникает, когда «империя начинает слабеть», когда есть оружие, которое можно «использовать, протестировать и продать», и когда «на карту поставлено очень многое». Накануне понтифик также заявил, что вооруженный конфликт подпитывается «имперскими интересами» нескольких стран.

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В Кремле в конце октября говорили, что не возражают против участия Ватикана в урегулировании конфликта. «Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Папа Римский Владимир Путин литература культура Военная операция на Украине
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