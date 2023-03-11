Reuters узнал о роли Китая в восстановлении отношений Тегерана и Эр-Рияда

Си Цзиньпин (Фото: Xin Hua / XinHua / Global Look Press)

После восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией у США появился шанс «обуздать» ядерную сделку с Тегераном и прекратить войну в Йемене, однако роль Китая в качестве посредника беспокоит Вашингтон, пишет Reuters.

Агентство напоминает, что договоренности о нормализации отношений Тегеран и Эр-Рияд достигли при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, в то время как США не принимали непосредственного участия в процессе, хотя и являются ближайшим союзником Саудовской Аравии в регионе. «Отношения между США и Китаем остаются весьма спорными по самым разным вопросам, от торговли до шпионажа, и две державы все чаще соревнуются за влияние в частях мира, далеких от их собственных границ», — пишет Reuters.

По данным агентства, Вашингтон старается преуменьшить роль Китая в сделке между Ираном и Саудовской Аравией, настаивая, что именно политика «эффективного сдерживания» Эр-Рияда привела Тегеран к столу переговоров. Однако бывший специальный посланник США при ООН Джеффри Фелтман сообщил Reuters, что именно семилетняя работа Пекина привела к заключению соглашения. «Это будет истолковано, вероятно, как пощечина администрации [президента США Джо] Байдена и как свидетельство того, что Китай является восходящей державой», — отметил он.

Как рассказал агентству старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Брайан Катулис, возобновление дипотношений между крупнейшими экономиками региона предполагает «новый возможный путь» для возобновления ядерной сделки с Ираном, в которой заинтересованы США, Израиль и Саудовская Аравия. В то же время бывший посол США в Йемене Джеральд Фирестейн отметил, что Эр-Рияд «не пошел бы на это, не получив чего-то».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США следят за растущим китайским влиянием по всему миру, «будь то в Африке или Латинской Америке», напоминает Reuters. «Мы, безусловно, продолжаем наблюдать за тем, как Китай пытается завоевать влияние и закрепиться в других частях мира в своих корыстных интересах», — цитирует агентство Кирби.

Тем не менее, участие Пекина в сделке между Ираном и Саудовской Аравией свидетельствует о растущей мощи и влияния Китая, что одновременно говорит о сокращении глобального присутствия США, сказал специалист вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман. «Не очень тонкий сигнал, который посылает Китай, заключается в том, что, хотя Соединенные Штаты и являются преобладающей военной силой в Персидском заливе, Китай наращивает мощное дипломатическое присутствие», — отметил он.

Саудовская Аравия и Иран разорвали дипотношения в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение в том числе в Иране.

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