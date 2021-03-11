В Китае одобрили амбициозный план технологического прорыва

В Пекине завершился ежегодный съезд Всекитайского собрания народных представителей. Депутаты одобрили план новой пятилетки и обсудили реформу выборов в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Завершила работу четвертая сессия парламента КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Из-за эпидемиологической ситуации она продлилась неделю вместо обычных десяти дней.

Депутаты одобрили план 14-й пятилетки на 2021–2025 годы, а также утвердили цели развития до 2035 года. Основной акцент очередной пятилетки будет сделан на укреплении независимости КНР в технологической сфере — от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и биотехнологий. Как сообщает Wall Street Journal, по окончании пятилетки Китай намерен стать одним из самых инновационных государств мира, а к 2035 году совершить значительный прорыв в инновациях. Для этого расходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в течение пяти лет. Это поможет сократить зависимость от иностранного рынка технологий, в частности от американского: США при президенте Дональде Трампе ограничивали возможности для сотрудничества с Китаем.

Развитие технологий должно привести к увеличению ВВП. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на съезде заявил, что в 2021 году рост будет чуть больше 6%. В 2020 году на фоне пандемии рост ВВП Китая достиг минимального значения за 45 лет и составил 2,3%. В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2035 году размер национальной экономики и ВВП на душу населения удвоятся, а 14-я пятилетка должна привести Китай к статусу страны с высоким уровнем дохода (более $12,5 тыс. в год на человека).

Одним из элементов развития станет урбанизация. Создание сверхкрупных городских агломераций должно обеспечить устойчивый рост регионов. Сейчас в КНР насчитывается пять крупнейших агломераций — Пекин, Шанхай, Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. В самом густонаселенном из них, Шанхае, проживают 27,8 млн человек. Также власти намерены поддерживать внутреннюю миграцию. Жителям сельских районов, отправляющимся в города на заработки, будет представлена социальная помощь.