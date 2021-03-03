Путин назначил генерала Клауса заместителем Бастрыкина

Александр Клаус руководил региональным управлением ведомства с 2014 года, теперь он перешел на работу в Москву. Новый глава петербургского Следственного комитета пока не назначен

Александр Клаус (Фото: СК РФ)

Генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус назначен заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, говорится в указе президента Владимира Путина.

С 2014 года Клаус руководил петербургским управлением Следственного комитета. По данным «Фонтанки», Бастрыкин еще не отдал распоряжение об исполняющем обязанности главы петербургского управления.

Клаус ранее занимал различные должности в ульяновской прокуратуре, затем перешел на работу в Петербург. С 2011 по 2014 год он был первым заместителем руководителя регионального СК.

О том, что Клаус покинет должность главы петербургского управления СК, в конце прошлого года писала «Фонтанка», тогда же появились данные о его возможном переводе в Крым. В ведомстве это не подтвердили. «Находится на работе. Исполняет обязанности», — сообщили в СК в феврале.