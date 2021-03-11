Новым генпрокурором США станет троюродный брат экс-посла в Китае

Сенат (верхняя палата конгресса США) проголосовал за утверждение Меррика Гарланда на должность нового генерального прокурора страны.

За его кандидатуру отдали голоса 70 сенаторов, 30 выступили против. За Гарланда проголосовали как демократы, так и республиканцы.

Меррик Гарланд в период с 1997 по 2021 год занимал должность судьи Апелляционного суда по округу Колумбия. Он является троюродным братом бывшего губернатора Айовы и экс-посла США в Китае Терри Бранстеда.

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