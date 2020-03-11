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Политика ,  
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Власти Афганистана освободят 1,5 тыс. талибов в рамках мирной сделки

Это одно из условий сделки, заключенной между США и «Талибаном», которая должна запустить мирный процесс в Афганистане. Ранее США начали вывод своих войск, что является еще одним условием соглашения

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ, согласно которому власти освободят 1,5 тыс. членов организации «Талибан» (признана террористической, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, копия которого есть у издания. Ту же информацию опубликовал телеканал TOLOnews.

На то, чтобы освободить талибов, понадобится 15 дней, ежедневно из тюрем Афганистана будут выходить по 100 человек, сообщает Reuters. Все освобожденные должны будут дать «письменное обязательство не возвращаться в зону боевых действий», говорится в указе. Процесс освобождения талибов начнется в течение четырех дней.

Это одно из условий сделки, которую заключили США и «Талибан» 29 февраля в Дохе. Согласно ей, всего правительство Афганистана должно освободить до 5 тыс. заключенных. В указе, подписанном Гани, говорится, что если переговоры будут продолжаться успешно, власти будут отпускать по 500 человек каждые две недели до тех пор, пока не будет отпущено оговоренное количество членов организации.

В понедельник, 9 марта, стало известно о выполнении еще одно пункта сделки — США начали вывод войск из Афганистана. Они обязались покинуть страну в течение 14 месяцев после подписания документа, также свои войска должно вывести НАТО.

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Представитель Вооруженных сил США в Афганистане Сонни Легетт заявил, что численность американских военных сократится в стране с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение следующих четырех с половиной месяцев. Оставшиеся войска, отметил Легетт, будут продолжать проводить контртеррористические операции и оказывать помощь афганским силам.

США и «Талибан» также договорились о том, что боевики организации не будут использовать территорию Афганистана для нападений. США, в свою очередь, исключат группировку из своего санкционного списка к концу августа, а также не будут вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана и угрожать территориальной целостности страны. Вашингтон также обязался направлять средства на поддержку сил безопасности государства.

Во время пресс-конференции после подписания сделки президент США Дональд Трамп заявил, что «если случится что-то плохое», США смогут быстро вернуться в Афганистан «с силой, которую никто никогда не видел».

США вели переговоры с «Талибаном» с 2018 года. В 2019 году представители США и талибов согласовали проект мирного договора, однако подписание соглашение было сорвано из-за терактов, которые совершили боевики организации. Среди погибших был американский военный и Трамп решил прекратить переговоры. Они возобновились в начале 2020 года.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Афганистан, «Талибан», Вооруженные силы США
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