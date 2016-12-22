ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области

В Саратовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили в регионе члены «законспирированной террористической ячейки». Планировавшие атаку погибли в результате перестрелки со спецслужбами

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

Занимавшиеся организацией теракта погибли 11 марта в ходе перестрелки с правоохранителями. Спецслужбы проводили операцию по их задержанию, однако двигавшиеся на автомобиле подозреваемые оказали вооруженное сопротивление. По данным ФСБ, они являлись членами законспирированной террористической ячейки.

Спецслужба не уточнила количество погибших и то, в какой организации они состояли, а также когда именно планировали совершить теракт.

В ходе осмотра места происшествия силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, которыми пользовались подозреваемые, самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство, мощность которого достигает 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

«Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело с квалификацией «приготовление к террористическому акту». Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — добавили в ФСБ.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что в настоящее время власти региона взаимодействуют с правоохранителями и проводят комплексные оперативные и профилактические мероприятия. «Силовики сработали оперативно, четко, профессионально. На территории региона принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, на это нацелена работа правоохранительных структур», — приводит его слова пресс-служба.​