Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна

Экс-начальник полиции Палм-Бич заявил в беседе с ФБР, что в 2006 году получил звонок от Трампа, и тот сказал, что все знают о преступлениях Джеффри Эпштейна, следует из документов, опубликованных Минюстом

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп звонил в полицейское управление Палм-Бич, чтобы поблагодарить их за расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна, и заявил: «Все и так знали, что он этим занимается» — следует из разговора главы управления Майкла Райтера с ФБР, обратил внимание Reuters.

Материалы ФБР представлены в обнародованных Минюстом США файлах Эпштейна. Из документов следует, что в июле 2006 года, когда первые обвинения Эпштейна в сексуальных преступлениях стали публичными, будущий президент лично позвонил Райтеру и предупредил, чтобы полиция сосредоточилась на «злой» Гислейн Максвелл, бывшей помощнице финансиста.

По словам Райтера, в материалах ФБР приводится следующая цитата Трампа: «Слава богу, что вы его остановили, все и так знали, что он этим занимается». Также, согласно документу, Трамп сказал, что однажды находился рядом с Эпштейном в присутствии подростков, но «убрался оттуда к черту».

Имя собеседника в документах ФБР скрыто. Сам Райтер, вышедший на пенсию в 2009 году, подтвердил газете Miami Herald, что речь в документе идет о нем.

В Минюсте США заявили Reuters, что не могут подтвердить информацию в документах ФБР о контактах Трампа с правоохранительными органами 20 лет назад. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что речь может идти о звонке, который состоялся в 2006 году, «а может, и не о нем». «У меня нет ответа на этот вопрос», — сказала пресс-секретарь.

Сам Трамп утверждал, что разорвал отношения с Эпштейном около 20 лет назад и не был осведомлен о его сексуальных преступлениях.

В 2021 году подельница Эпштейна Гислейн Максвелл была осуждена на 20 лет за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Летом 2025 года она заявила властям, что «списка клиентов» Эпштейна не существует.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.