Министр торговли США признался, что обедал на острове Эпштейна с семьей

Министр торговли США Лютник заявил, что почти не общался с Эпштейном, но признался, что обедал вместе с семьей на его острове. Некоторые республиканцы и демократы призвали министра к отставке после его упоминаний в файлах Минюста

Говард Лютник (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Министр торговли США Говард Лютник опроверг информацию о своих связях с осужденным за секс-торговлю несовершеннолетними Джеффри Эпштейном, но признался, что обедал вместе с ним и своей семьей на частном острове финансиста.

«Мы действительно обедали на острове около часа. А потом мои дети, моя жена и моя няня все вместе уехали. Мы были на семейном отдыхе. Я не помню, зачем мы это сделали», — сказал министр (цитата по CNN).

Телеканал уточнил, что имя Лютника несколько раз упоминается в обнародованных Минюстом файлах по делу Эпштейна. «Из этих миллионов документов, возможно, найдется всего 10 электронных писем, связывающих меня с ним… за 14-летний период», — заявил министр торговли на слушаниях в сенате. Он добавил, что практически не общался с Эпштейном.

ABC News сообщил, что, после обнаружения упоминаний Лютника в файлах Эпштейна, некоторые демократы и республиканцы призвали министра уйти в отставку. «Послушайте, Говард Лютник явно побывал на острове, если верить этим документам. Он вел дела с Джеффри Эпштейном. И это было много лет спустя после того, как Джеффри Эпштейн был осужден. <...> Так что ему [Лютнику] есть за что ответить. Но, честно говоря, ему следовало бы облегчить жизнь президенту и просто уйти в отставку», — заявил республиканец Томас Масси.

Член Демократической партии Роберт Гарсия, занимающий руководящую должность в комитете по надзору палаты представителей, заявил, что Лютник лгал о своих связях с Эпштейном. По его словам, Лютник утверждал, что не общался с Эпштейном после 2005 года, однако позже стало известно об их совместном бизнесе. Гарсия также потребовал отставки или увольнения министра. По данным ABC News со ссылкой на документы по делу Эпштейна, Лютник поддерживал связь с покойным финансистом еще в 2018 году.

До назначения министром торговли США в феврале 2025 года Лютник был видным деятелем Уолл-стрит и крупным бизнесменом. С 1991 года он занимал посты президента и генерального директора, а с 1996 года — председателя правления инвестиционной компании Cantor Fitzgerald. Он также был председателем и гендиректором BGC Group (брокерские услуги) и исполнительным председателем Newmark Group (коммерческая недвижимость).

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл, приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.