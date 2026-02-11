Рада одобрила закон об эвакуации детей из зоны боев без согласия родителя

Рада поддержала законопроект, который позволяет полиции в случае объявления принудительной эвакуации вывозить детей в безопасные районы без согласия родителей. После эвакуации ребенка передадут органам опеки

Депутаты Верховной Рады одобрили законопроект, согласно которому в случае объявления обязательной эвакуации полиция может вывозить детей из зоны активных или возможных боевых действий без согласия родителей, сообщила пресс-служба Рады в телеграм-канале.

Речь идет о законопроекте 12353, который регулирует вопросы обязательной эвакуации. Так, решение о ее объявлении принимают военные администрации по письменной просьбе военного командования и по согласованию с координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий. Эвакуация может быть общей или частичной — для отдельных категорий граждан, которые не могут выехать из опасных зон самостоятельно в силу возраста или по состоянию здоровья.

Согласно законопроекту, после принятия решения об обязательной эвакуации детей по крайней мере один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, эвакуацией ребенка займется полиция без согласия родителя или опекуна. После эвакуации ребенка передадут органам опеки.

Тем, кто выехал из зоны боевых действий, предоставляют жилье для временного проживания эвакуированных людей.

Власти Украины неоднократно расширяли зоны принудительной эвакуации на территориях, близких к местам активных боевых действий, на фоне сообщений Минобороны России о продвижении по различным направлениям. Так, в декабре были расширены зоны эвакуации в приграничных районах Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.