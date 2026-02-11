 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рада одобрила закон об эвакуации детей из зоны боев без согласия родителя

Сюжет
Военная операция на Украине
Рада поддержала законопроект, который позволяет полиции в случае объявления принудительной эвакуации вывозить детей в безопасные районы без согласия родителей. После эвакуации ребенка передадут органам опеки

Депутаты Верховной Рады одобрили законопроект, согласно которому в случае объявления обязательной эвакуации полиция может вывозить детей из зоны активных или возможных боевых действий без согласия родителей, сообщила пресс-служба Рады в телеграм-канале.

Речь идет о законопроекте 12353, который регулирует вопросы обязательной эвакуации. Так, решение о ее объявлении принимают военные администрации по письменной просьбе военного командования и по согласованию с координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий. Эвакуация может быть общей или частичной — для отдельных категорий граждан, которые не могут выехать из опасных зон самостоятельно в силу возраста или по состоянию здоровья.

Согласно законопроекту, после принятия решения об обязательной эвакуации детей по крайней мере один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, эвакуацией ребенка займется полиция без согласия родителя или опекуна. После эвакуации ребенка передадут органам опеки.

В Черниговской и Днепропетровской областях расширили эвакуацию
Политика
Фото:Национальная полиция Украины

Тем, кто выехал из зоны боевых действий, предоставляют жилье для временного проживания эвакуированных людей.

Власти Украины неоднократно расширяли зоны принудительной эвакуации на территориях, близких к местам активных боевых действий, на фоне сообщений Минобороны России о продвижении по различным направлениям. Так, в декабре были расширены зоны эвакуации в приграничных районах Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
эвакуация Украина Верховная рада Украины
Материалы по теме
В Орле объявили эвакуацию ряда улиц для обезвреживания частей ракеты
Политика
В Черниговской и Днепропетровской областях расширили эвакуацию
Политика
Власти рассказали об эвакуации из приграничья Сумской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Кремле раскрыли, какими способами связи пользуется Путин Технологии и медиа, 05:10
ЕК представила план по борьбе с кибербуллингом для защиты детей в Сети Политика, 04:49
В аэропорту Чебоксар ограничили полеты Политика, 04:36
Рада одобрила закон об эвакуации детей из зоны боев без согласия родителя Политика, 03:57
Умеров обсудил гарантии безопасности с европейскими союзниками Политика, 03:48
В еще двух российских аэропортах ограничили полеты Политика, 03:22
Главком ВС Норвегии не исключил вторжения России из-за ядерных объектов Политика, 03:13
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов Политика, 02:45
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов Политика, 02:14
Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram Технологии и медиа, 02:10
Азербайджан разрешил экспорт армянских товаров через свою территорию Политика, 01:56
Президент Колумбии сообщил о попытке покушения Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Reuters узнал о возвращении Total доли ЛУКОЙЛа в заводе в Нидерландах Бизнес, 01:13