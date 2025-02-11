По газоэнергетическому комплексу Украины нанесли групповой удар
Российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
Эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в ведомстве.
Также удар был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к применению беспилотников.
О повреждении газовой инфраструктуры на Украине ранее сообщил «Нафтогаз Украины». «Повреждения получили производственные мощности группы «Нафтогаз» в Полтавской области», — сообщала компания.
О том, что были нанесены удары по газовой инфраструктуре, сообщил также министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, власти «срочно применяют меры экстренных ограничений электроэнергии».
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