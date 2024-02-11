ХАМАС обвинил Израиль в гибели двух заложников

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Двое заложников погибли, еще восемь получили серьезные ранения в результате ударов израильских войск по сектору Газа за последние четыре дня, заявило вооруженное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам».

«Их состояние становится все более опасным в связи с невозможностью обеспечения для них надлежащего лечения. [Израиль] несет полную ответственность за жизни раненых в свете продолжающихся бомбардировок», — сказано в сообщении в телеграм-канале группировки.

По подсчетам Haaretz, в заложниках остаются 136 человек, взятых боевиками во время нападения на Израиль. В ноябре удалось освободить 121 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах.

Углубление военных действий Израиля приближает освобождение заложников, подчеркнул израильский министр обороны Йоав Галант. Тель-Авив отвергает предложение боевиков завершить войну в обмен на возвращение заложников, поскольку власти Израиля стремятся к уничтожению ХАМАС за октябрьское вторжение.

«Я не готов согласиться на такой смертельный удар по безопасности Израиля», — пояснил премьер Биньямин Нетаньяху.