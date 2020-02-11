Зеленский отправил в отставку представителя Украины в подгруппе в Минске

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую. Увольнение зафиксировано указом № 51/2020, который подписал Зеленский.

Тем же указом президент Украины назначил на освободившуюся должность генерал-майора Службы безопасности Украины Геннадия Кузнецова.

29 января издание Страна.ua сообщало со ссылкой на представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что Лутковская вышла из состава Трехсторонней контактной группы, сложив свои полномочия. Ее обязанности временно исполнял Кузнецов.

Трехсторонняя контактная группа в Минске была сформирована в 2014 году для решения оперативных вопросов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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