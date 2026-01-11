Reuters назвал Китай целью операции США с похищением Мадуро

Похищение Мадуро показало, что возможности Пекина влиять на ситуацию в Латинской Америке ограничены, говорят аналитики. Вместе с тем, по их мнению, Китай и сам хочет, чтобы США признали сферой его влияния Азию

Николас Мадуро (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Одной из целей военной операции США, в результате которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, было послать Китаю сигнал: «держитесь подальше от Америки», сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Несколько чиновников из администрации США рассказали, что действия президента Дональда Трампа против Мадуро были отчасти направлены на противодействие амбициям Китая. Времена, когда Пекин предоставлял Венесуэле кредиты и другое финансирование в обмен на нефть по выгодным ценам, «закончились», сказал один из источников.

Опрошенные Reuters аналитики выразили мнение, что похищение Мадуро Соединенными Штатами подтвердило ограниченные возможности Пекина по влиянию на ситуацию на американских континентах. Оно стало доказательством пропасти между «риторикой Китая как великой державы и его реальным влиянием» в Западном полушарии, говорит Крейг Синглтон, эксперт по Китаю из аналитического центра «Фонд защиты демократий» (Foundation for Defense of Democracies).

«Пекин может выразить протест дипломатическим путем, но он не сможет защитить партнеров или активы, если Вашингтон решит оказать на них прямое давление», — пояснил он.

Как отмечает Reuters, Мадуро всего за несколько часов до похищения встретился в Каракасе со спецпосланником Китая по Латинской Америке Цю Сяоци, это было его последнее публичное появление перед захватом американцами. Встреча транслировалась в прямом эфире в то время, как США тайно готовились к операции, что говорит о том, что Пекин был застигнут врасплох, полагает американский чиновник.

«Если бы они знали, они бы не стали так публично об этом говорить», — говорит он.

Однако, хотя может казаться, что Китай находится в невыгодном положении в Латинской Америке, на самом деле продолжительное военное вмешательство США в дела Венесуэлы или ухудшение ситуации с безопасностью там могут дать Пекину возможность вновь заявить о себе, полагают аналитики.

Так, резкое смещение США фокуса с верховенства права на «логику сфер влияния» с концентрацией преимущественно на Западном полушарии может сыграть на руку Китаю, пояснил Дэниел Рассел, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

«Пекин хочет, чтобы Вашингтон признал, что Азия находится в сфере влияния Китая, и, несомненно, надеется, что США увязнут в делах Венесуэлы», — добавил он.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами, он предстал перед американским судом. Россия осудила вторжение США.

Китай со своей стороны отверг «односторонние, незаконные и агрессивные действия» Соединенных Штатов. «Китай и страны Латинской Америки и Карибского бассейна поддерживают дружеские обмены и сотрудничество. Независимо от развития ситуации, мы останемся друзьями и партнерами», — заявил Reuters пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.