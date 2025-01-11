Жители Улан-Батора вышли на протесты из-за смога и налогов. Видео
Жители Улан-Батора собрались на центральной площади с требованием отставки правительства и роспуска парламента. Они обвинили власти Монголии в неспособности решить ситуацию с налоговым бременем и смогом. News.mn пишет, что протестующие пытались подойти к государственному дворцу, но их попытки каждый раз отражал спецназ. Часть протестующих перекрыли главный проспект. Демонстрацию организовала непарламентская партия «Альянс свободы».
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