Жители Улан-Батора вышли на протесты из-за смога и налогов. Видео

Видео из Улан-Батора, где жители вышли на протесты из-за налогов и смога

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Жители Улан-Батора собрались на центральной площади с требованием отставки правительства и роспуска парламента. Они обвинили власти Монголии в неспособности решить ситуацию с налоговым бременем и смогом. News.mn пишет, что протестующие пытались подойти к государственному дворцу, но их попытки каждый раз отражал спецназ. Часть протестующих перекрыли главный проспект. Демонстрацию организовала непарламентская партия «Альянс свободы».