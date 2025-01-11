Протестующие перекрыли главный проспект в Улан-Баторе
В Монголии протестующие, требующие бороться со смогом и понизить налоги, собрались на центральной площади Улан-Батора и перекрыли проспект, остановив движение автобусов по 15 маршрутам, сообщило агентство News.mn.
По данным Central Asia Media, в полдень (7:00 мск) там находились около 3 тыс. человек. Число протестующих растет.
Митинг проводится под эгидой непарламентской партии «Альянс свободы» и называется «Правительство уходит в отставку».
«Правительство [премьера Лувсаннамсрайна] Оюун-Эрдэнэ продемонстрировало свою неспособность решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица. Поэтому отставка является уместной», — заявили в партии, подчеркнув, что основные требования демонстрации будут продолжаться, пока цель не будет достигнута.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов