Протестующие перекрыли главный проспект в Улан-Баторе

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В Монголии протестующие, требующие бороться со смогом и понизить налоги, собрались на центральной площади Улан-Батора и перекрыли проспект, остановив движение автобусов по 15 маршрутам, сообщило агентство News.mn.

По данным Central Asia Media, в полдень (7:00 мск) там находились около 3 тыс. человек. Число протестующих растет.

Митинг проводится под эгидой непарламентской партии «Альянс свободы» и называется «Правительство уходит в отставку».

«Правительство [премьера Лувсаннамсрайна] Оюун-Эрдэнэ продемонстрировало свою неспособность решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица. Поэтому отставка является уместной», — заявили в партии, подчеркнув, что основные требования демонстрации будут продолжаться, пока цель не будет достигнута.