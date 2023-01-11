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Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова рабочим процессом

Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова рабочим процессом, нареканий у него нет
У президента нет нареканий в адрес главы Минпромторга, сказал пресс-секретарь главы государства. Ранее Путин фразой «дурака валяете» раскритиковал Мантурова из-за контрактов на самолеты
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У президента Владимира Путина нет больших претензий к вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, есть ли у президента серьезные нарекания к работе министра и может ли Мантурову быть объявлен выговор, Песков сказал: «Нет. Это обычный рабочий процесс».

На совещании с правительством на тему социальных выплат в новых регионах 11 января Путин раскритиковал работу Мантурова. Он указал на отсутствие заказов на воздушные суда на некоторых предприятиях и потребовал от главы Минпромторга обеспечить их в течение месяца. Президент заявил, что предприятия «должны понимать свои перспективы по заказам», нанимать рабочую силу и держать производственные мощности, а вопросы с контрактами решаются слишком долго.

Мантуров ответил, что контракты по линии Минобороны и по гражданской линии уже сверстаны, на что Путин заявил: «У вас сверстано, но контрактов нет. Чего мы с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях — мне директора сказали. Чего вы на самом деле дурака валяете. Контракты когда будут — я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас тут все сверстано. Когда будут паспорта, когда контракты будут — вот на что надо ответить... В течение месяца работа должна быть закончена».

Мантуров пообещал сделать все возможное. Путин поправил его, сказав: «Не постараемся сделать все возможное, а в течение месяца закончить работу, не позже».

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Денис Мантуров Владимир Путин Дмитрий Песков
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