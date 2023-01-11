Россиянка ушла из жюри премии Андерсена после решения королевы Дании
Российский иллюстратор, заслуженный художник России Анастасия Архипова покинула пост председателя жюри базельского Международного совета по детской книге (IBBY), передает Reuters. Это произошло после обвинений в причастности к военной пропаганде, из-за которых датская королева Маргрете II отказалась патронировать премию имени Ханса Кристиана Андерсена, которую присуждает совет.
Премия имени Андерсена — одна из самых престижных наград для авторов детских книг. В разное время ее получали Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Туве Янссон и другие. Премия была учреждена в 1956 году и вручается писателям и иллюстраторам.
Анастасию Архипову избрали главой жюри совета в сентябре 2022 года. Архипова иллюстрировала произведения Андерсена, сказки братьев Гримм, сказки русских писателей. За иллюстрации к книге немецкого писателя Бруно Хэхлера «Тайна плюшевых мишек» она была включена в Почетный список IBBY.
Как отмечает Reuters, решение об избрании Архиповой столкнулось с критикой из-за того, что она является членом правления Московского отделения Союза художников России (МОСХ). Как утверждает Reuters, в прошлом году MOCX запустило конкурс, который «поощрял художников присылать работы, продвигающие российскую специальную военную операцию на Украине».
Reuters не уточняет название конкурса. MOCX проводило несколько конкурсов в 2022 году, среди них, например, был спецпроект «Агитфронт». Заявки на участие принимались на сайте «КартинаПобеды.рф». «Задача спецпроекта «Агитфронт»: создание и аккумуляция на общедоступном сетевом ресурсе художественных и визуальных произведений агитационной пропаганды и социальной рекламы для непрерывного патриотического воспитания населения Российской Федерации, популяризации целей и задач специальной военной операции, защиты Русского мира и его ценностей», — говорилось в описании конкурса. В числе его тем были «воссоединение исторических русских земель», «мобилизация и ответственное отношение к ней», «поднятие воинского духа у участников военных действий, резервистов и призывников».
Представители нескольких стран-членов, включая Швецию, Финляндию, Данию и государства Балтии, заявили, что работа Архиповой в MOCX несовместима с должностью главы жюри премии в области детской литературы. Мэр Оденсе, города, где родился Андерсен, также обратился к IBBY с просьбой не допустить присуждения премии имени сказочника жюри под руководством Архиповой. Однако добиться отставки Архиповой из-за разногласий внутри совета тогда не удалось. Представители совета настаивали, что члены жюри присутствуют в нем в персональном статусе, а не представляют страны происхождения. В начале января на фоне разразившихся споров от патронажа премии отказалась датская королева Маргрете II.
Международный совет по детской книге после начала военных действий на Украине опубликовал заявление, в котором осудил действия России и сообщил, что занимается передачей книг украинским беженцам.