Россиянка ушла из жюри премии Андерсена после решения королевы Дании

Анастасию Архипову вынудили покинуть пост председателя жюри премии Андерсена в области детской литературы из-за обвинений в причастности к российской пропаганде

Анастасия Архипова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский иллюстратор, заслуженный художник России Анастасия Архипова покинула пост председателя жюри базельского Международного совета по детской книге (IBBY), передает Reuters. Это произошло после обвинений в причастности к военной пропаганде, из-за которых датская королева Маргрете II отказалась патронировать премию имени Ханса Кристиана Андерсена, которую присуждает совет.

Премия имени Андерсена — одна из самых престижных наград для авторов детских книг. В разное время ее получали Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Туве Янссон и другие. Премия была учреждена в 1956 году и вручается писателям и иллюстраторам.

Анастасию Архипову избрали главой жюри совета в сентябре 2022 года. Архипова иллюстрировала произведения Андерсена, сказки братьев Гримм, сказки русских писателей. За иллюстрации к книге немецкого писателя Бруно Хэхлера «Тайна плюшевых мишек» она была включена в Почетный список IBBY.

Как отмечает Reuters, решение об избрании Архиповой столкнулось с критикой из-за того, что она является членом правления Московского отделения Союза художников России (МОСХ). Как утверждает Reuters, в прошлом году MOCX запустило конкурс, который «поощрял художников присылать работы, продвигающие российскую специальную военную операцию на Украине».

Reuters не уточняет название конкурса. MOCX проводило несколько конкурсов в 2022 году, среди них, например, был спецпроект «Агитфронт». Заявки на участие принимались на сайте «КартинаПобеды.рф». «Задача спецпроекта «Агитфронт»: создание и аккумуляция на общедоступном сетевом ресурсе художественных и визуальных произведений агитационной пропаганды и социальной рекламы для непрерывного патриотического воспитания населения Российской Федерации, популяризации целей и задач специальной военной операции, защиты Русского мира и его ценностей», — говорилось в описании конкурса. В числе его тем были «воссоединение исторических русских земель», «мобилизация и ответственное отношение к ней», «поднятие воинского духа у участников военных действий, резервистов и призывников».

Представители нескольких стран-членов, включая Швецию, Финляндию, Данию и государства Балтии, заявили, что работа Архиповой в MOCX несовместима с должностью главы жюри премии в области детской литературы. Мэр Оденсе, города, где родился Андерсен, также обратился к IBBY с просьбой не допустить присуждения премии имени сказочника жюри под руководством Архиповой. Однако добиться отставки Архиповой из-за разногласий внутри совета тогда не удалось. Представители совета настаивали, что члены жюри присутствуют в нем в персональном статусе, а не представляют страны происхождения. В начале января на фоне разразившихся споров от патронажа премии отказалась датская королева Маргрете II.

Международный совет по детской книге после начала военных действий на Украине опубликовал заявление, в котором осудил действия России и сообщил, что занимается передачей книг украинским беженцам.