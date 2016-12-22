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Полиция Турции нашла «ключевого» организатора убийства посла России
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Полиция Турции нашла «ключевого» организатора убийства посла России
Политика, 10:56
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Полиция Турции нашла «ключевого» организатора убийства посла России
Обвинения в причастности к организации убийства Андрея Карлова предъявлены человеку, ранее арестованному за сотрудничество с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Турецкая полиция вновь арестовала ранее задержанного ею участника организации FETÖ, созданной, по данным спецслужб, скрывающимся в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает газета Daily Sabah.

По данным издания, на этот раз задержанному, который был уволен с государственной службы после неудачной попытки переворота в середине 2016 года, (имя его не сообщается, названы лишь инициалы В.К.А.) предъявлены обвинения в причастности к убийству в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова. По данным источников Daily Sabah, арестованный сыграл «ключевую роль» в организации убийства дипломата.

РБК направил запрос в турецкую полицию.

Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Когда прибывший в Центр современного искусства на церемонию открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» российский посол произносил речь, турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, освобожденный в тот день от служебных обязанностей, несколько раз выстрелил ему в спину, после чего был убит охранниками.

По данным Daily Sabah, турецкие следователи, ведущие дело об убийстве Карлова, выяснили, что освобождение от работы Алтынташ получил по медицинским причинам, пожаловавшись врачам на то, что у него диарея. Следствие выяснило, что перед этим он отправлял со своего компьютера запросы типа «Как заработать диарею?»

Всего, по данным Daily Sabah, в Турции по делу по убийстве Карлова арестованы пять человек, в том числе три офицера​ полиции.

В декабре 2017 года стало известно, что российским спецслужбам, ведущим собственное расследование убийства, удалось частично восстановить данные с переданного им турецкими правоохранительными органами жесткого диска компьютера Алтынташа. По данным турецких СМИ, на диске не нашлось следов упоминаний «Исламского государства» или «Ан-Нусры» (обе организации запрещены на территории России), но российским экспертам удалось выяснить, что в удаленных с него файлах упоминались Гюлен и FETÖ.

Прощание с послом России в Турции Андреем Карловым. Фоторепортаж Еще 13 фото
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Авторы: Евгений Калюков, Ольга Агеева.
Теги: Турция , Фетхуллах Гюлен , Андрей Карлов
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