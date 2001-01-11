Начался суд над чеченским боевиком № 2

В Верховном суде Кабардино-Балкарии сегодня начался суд над одним из самых кровавых чеченских полевых командиров - Салаутдином Темирбулатовым.

Во время первой чеченской войны Джохар Дудаев назначил Темирбулатова главой Урус-Мартановского района Чечни. По данным следствия, позднее под командованием Темирбулатова уже был отряд в 200 человек.

Задержали его в одном из сел, где террорист скрывался под видом беженца и по приказу другого известного полевого командира Гелаева уговаривал местных жителей приютить у себя раненых боевиков. У боевика нашли паспорт, военный билет и удостоверение тракториста. Сначала он ничего не признавал. На проведение следственных действий приезжал лично генпрокурор, и ему Темирбулатов вскоре показал места захоронения казненных солдат.

Накануне первого судебного заседания по делу Темирбулатова никаких особых мероприятий в городе не проводилось, однако милиционеры у здания суда будут сегодня особо бдительными.