Политика
Суд ЕС отклонил иск Пумпянского о компенсации в размере €7,5 млн

Бизнесмен требовал компенсаций материального и морального ущерба от Совета ЕС за то, что тот с 2023 года не выполнил три решения суда Евросоюза. Суд счел, что он не представил доказательств для запрашиваемой суммы
Александр Пумпянский
Александр Пумпянский (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

Европейский суд отклонил иск Александра Пумпянского к Совету ЕС о компенсации за невыполнение предыдущих решений суда об отмене санкций. Бизнесмен требовал возместить ему €7,5 млн.

«Апелляция отклонена. Господин Александр Пумпянский должен оплатить свои собственные судебные издержки и издержки Совета ЕС. Европейская комиссия должна покрыть свои собственные расходы», — говорится в постановлении суда.

Пумпянский требовал компенсации материального и морального ущерба от Совета ЕС за то, что Совет с 2023 года не выполнил три решения суда об исключении из санкционного списка. Он настаивал, что доказал реальный и достоверный характер этого ущерба, а также причинно-следственную связь между действиями Совета и предполагаемым вредом. Однако суд счел, что заявитель не представил никаких доказательств, которые могли бы оправдать запрашиваемую сумму компенсации.

Пумпянский требовал компенсацию:

  • за материальный ущерб: потеря заработка из-за санкций; невозможность сдавать недвижимость во Франции в аренду — €7 069 062;
  • моральный ущерб — €300 тыс.;
  • ущерб, понесенный в результате неисполнения решения Суда ЕС от 29 ноября 2023 года, — €200 тыс.

ЕС продлил санкции против Дмитрия Пумпянского вопреки решению суда
Экономика
Дмитрий Пумпянский

Совет ЕС ввел санкции против Пумпянского в марте 2022 года. На тот момент бизнесмен входил в совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и был президентом и бенефициаром группы «Синара». Почти сразу после внесения в список бизнесмен, которому принадлежало 90,6% акций ТМК, вышел из числа бенефициаров и покинул совет директоров компании. Кроме того, Пумпянский перестал быть бенефициаром «Синары» и покинул совет директоров группы.

15 сентября Совет ЕС продлил персональные санкции в отношении Пумпянского еще на полгода, несмотря на то что Суд общей юрисдикции ЕС 10 сентября распорядился снять с него ограничения. При этом Совет ЕС неоднократно корректировал мотивировки для включения российского бизнесмена в санкционный список. По версии инстанции, таким образом решения суда ЕС формально не нарушались, поскольку санкции продлевались по другим обоснованиям.

