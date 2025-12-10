 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнало, что удары СБУ дронами из грузовиков чуть не сорвались

WSJ: удары дронами СБУ чуть не сорвались из-за подозрительности водителя
Сюжет
Военная операция на Украине
Водитель грузовика заметил дроны после того, как съехала крыша сборного кузова, но ему соврали о предназначении БПЛА, пишет издание. Украинская атака на аэродромы в России произошла спустя несколько дней после этого, 1 июня
Фото: kobzevii / Telegram
Фото: kobzevii / Telegram

Атака украинских дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, которая произошла 1 июня, чуть не сорвалась из-за подозрительности водителя одного из грузовиков, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Крыша сборного кузова грузовика съехала и мужчина, нанятый координатором операции Артемом Тимофеевым, увидел груз, пишет издание. «Под крышей дроны», — сказал водитель Тимофееву. Тот, притворяясь, что не понимает, о чем речь, ответил: «Что за …?»

Как отмечается в материале, в итоге было придумано объяснение, что дроны в перевозимых конструкциях охотничьих домиков предназначались для отслеживания животных на больших территориях. В итоге водитель поправил крышу сборного кузова и уведомил об этом Тимофеева. Все произошло за пять дней до атаки, утверждает WSJ.

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки дронов
Политика
Чебоксары

Атака Украины на аэродромы в нескольких российских регионах с применением беспилотников произошла 1 июня этого года. Как сообщали в Минобороны, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены; в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала не было, отмечали в ведомстве. Целью служила военная часть, дроны были запущены из фуры, говорил губернатор Игорь Кобзев.

После атаки на аэродром в Иркутской области Тимофеева, который в статье WSJ называется координатором украинской атаки, в России объявили в розыск. Baza утверждала, что ему принадлежали фуры, откуда вылетали дроны. По данным «Осторожно, новости!», мужчина родом из Житомира и какое-то время жил в Киеве. По данным Mash, российский паспорт он получил в Ростовской области.

Теги
Военная операция на Украине атака дронов аэродромы Иркутская область
