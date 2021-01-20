Кремль ответил на вопрос об основах «идеологии Путина»

Владимир Путин (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Идеология президента Владимира Путин связана с «развитием, стабильностью и процветанием России и каждого россиянина». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают «РИА Новости». По его словам, это «основа идеологии Путина».

«А все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола в журнале Foreign Affairs, где он рассуждает о мотивах президента России и называет его носителем «антидемократических, антизападных идей».

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