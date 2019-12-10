Фадеев заявил Путину о недопустимости срока за бросок бумажного стакана

Как заметил на встрече с президентом глава СПЧ, судебные решения должны быть соразмерны содеянному. На встрече речь заходила об участниках «московского дела»

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России выступает за соразмерность наказания участникам несогласованных акций в июле–августе в Москве. Такое заявление сделал во вторник глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече членов совета с президентом.

Фадеев отметил, что СПЧ внимательно следит за расследованием «московского дела». Он отметил, что во время несанкционированной акции 27 июля были случаи применения насилия в отношении полицейских. По этим случаям были заведены уголовные дела. «Некоторые уже осуждены», — сказал Фадеев.

«Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному», — сказал глава СПЧ (цитата по сайту Кремля). По его словам, «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

Речь идет о случае в отношении 25-летнего Сергея Абаничева — участника несанкционированной акции, которая проходила в Москве 27 июля. Молодой человек был задержан 3 августа по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик, который он просто выбросил. Позднее после изучения материалов с камер видеонаблюдения обвинения с него сняли.