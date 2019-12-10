Фадеев заявил Путину о недопустимости срока за бросок бумажного стакана

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России выступает за соразмерность наказания участникам несогласованных акций в июле–августе в Москве. Такое заявление сделал во вторник глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече членов совета с президентом.
Фадеев отметил, что СПЧ внимательно следит за расследованием «московского дела». Он отметил, что во время несанкционированной акции 27 июля были случаи применения насилия в отношении полицейских. По этим случаям были заведены уголовные дела. «Некоторые уже осуждены», — сказал Фадеев.
«Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному», — сказал глава СПЧ (цитата по сайту Кремля). По его словам, «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».
Речь идет о случае в отношении 25-летнего Сергея Абаничева — участника несанкционированной акции, которая проходила в Москве 27 июля. Молодой человек был задержан 3 августа по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик, который он просто выбросил. Позднее после изучения материалов с камер видеонаблюдения обвинения с него сняли.