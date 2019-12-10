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Политика ,  
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Кремль снял замечания к законопроекту об электронной подписи
В ответе правового управления Кремля заместителю министра связи говорится, что принципиальных замечаний нет. Документ готовится к рассмотрению во втором чтении
Фото: YAY / TACC

Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) заявило об отсутствии замечаний к новой версии законопроекта об электронной цифровой подписи, которую правительство подготовило ко второму чтению. Об этом сказано в ответе начальника ГПУ Ларисы Брычевой на имя замминистра связи Олега Пака (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердил близкий к Кремлю источник.

«Принципиальных замечаний правового характера по проекту поправок не имеется», — сказано в документе.

Законопроект, который наделяет правом выдавать бизнесу усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) Федеральную налоговую службу (ФНС) вместо почти пяти сотен действующих сейчас удостоверяющих центров (среди них банки, страховые компании, биржи, брокеры, частные ИТ-компании), уже прошел первое чтение. Поправки разрешают ФНС выбирать доверенных лиц, которые также смогут выдавать квалифицированные электронные подписи.

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Споры вокруг подписей

Усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) представляют собой цифровой аналог собственноручной подписи, который создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. С ее помощью организации и граждане могут обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.

Изменения правил их выдачи компаниям, по версии авторов законопроектов — депутатов и сенаторов, призваны сократить масштабы мошенничества с использованием электронных подписей. Однако бизнес выражал недовольство поправками. В частности, существование единственного удостоверяющего центра в случае возникновения технических проблем может привести к тому, что «деятельность организаций будет парализована», говорилось в письме некоммерческого партнерства ECR, объединяющего крупнейших ретейлеров и производителей потребительских товаров, премьеру Дмитрию Медведеву.

Если законопроект вступит в силу в нынешнем виде, то аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры лишатся права выдавать электронные подписи юридическим лицам, а будут работать только с физлицами. Для центров также ужесточаются требования по размеру собственных средств: не менее 1 млрд руб. вместо текущих 7 млн руб. или не меньше 500 млн руб., если у УЦ есть филиалы не менее чем в 75% регионов.

Еще один вызвавший разногласия пункт — необходимость использования двух подписей (юрлица и его руководителя как физлица): ECR указывало, что это увеличит время обработки и проверки запроса внешними системами при подписании документа.

У ГПУ до того, как документ был внесен в Госдуму, были к нему претензии. Тогда управление отмечало, что наделение ФНС исключительным правом на выдачу подписей юрлицам непропорционально повысит «возможности для блокировки деятельности хозяйствующих объектов», что «создает необоснованные риски для стабильности предпринимательской деятельности в России».

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После принятия законопроекта в первом чтении правительство подготовило обновленную версию документа, но и она получила отрицательный отзыв ГПУ. Управление президента отмечало, что поправки нуждаются в доработке.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Кремль, законопроекты
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