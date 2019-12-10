Кремль снял замечания к законопроекту об электронной подписи

В ответе правового управления Кремля заместителю министра связи говорится, что принципиальных замечаний нет. Документ готовится к рассмотрению во втором чтении

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Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) заявило об отсутствии замечаний к новой версии законопроекта об электронной цифровой подписи, которую правительство подготовило ко второму чтению. Об этом сказано в ответе начальника ГПУ Ларисы Брычевой на имя замминистра связи Олега Пака (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердил близкий к Кремлю источник.

«Принципиальных замечаний правового характера по проекту поправок не имеется», — сказано в документе.

Законопроект, который наделяет правом выдавать бизнесу усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) Федеральную налоговую службу (ФНС) вместо почти пяти сотен действующих сейчас удостоверяющих центров (среди них банки, страховые компании, биржи, брокеры, частные ИТ-компании), уже прошел первое чтение. Поправки разрешают ФНС выбирать доверенных лиц, которые также смогут выдавать квалифицированные электронные подписи.