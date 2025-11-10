 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

FA объяснил противоречия в политике первой и второй администраций Трампа

FA: действия первой и второй администраций Трампа противоречат друг другу
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп в годы первого президентства и Байден вместе добились прогресса в сфере инноваций и в противодействии Китаю. Теперь же действия Трампа насчет налогов, пошлин, инвестиций и союзников США могут быть выгодны Пекину, пишет FA
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Экономическая стратегия второй администрации президента США Дональда Трампа, в том числе и в отношении Китая, фактически сводит на нет прогресс, достигнутый не только его предшественником Джо Байденом, но и его собственной первой администрацией (2017–2021). Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

Масштабные пошлины, призванные максимизировать доходы Соединенных Штатов, наносят ущерб американским производителям и создают нагрузку на потребителей, утверждает журнал. Они также отталкивают союзников и партнеров Вашингтона и разрушают коалиции, необходимые для поддержания технологического лидерства страны, пишет FA.

Так, вторая администрация Трампа ослабляет экосистему, направленную на создание конкурентоспособных инноваций мирового уровня, устраняя стимулы для инвестиций в передовое производство и чистую энергетику, а также отменяя контроль за экспортом технологий. В этом контексте также упоминается урезание президентской администрацией финансирования федеральных и университетских исследований и резкое ограничение выдачи виз иностранным ученым и специалистам.

Все это подрывает положение ключевых отраслей американской промышленности. Расточительство в вопросах налоговой политики и прямое политическое вмешательство в денежно-кредитную политику подрывают основы доминирования доллара, отмечает издание.

Трамп помиловал обвиненных в попытке отменить выборы 2020 года соратников
Политика
Бывший адвокат президента и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

Последнее утверждение, FA, в частности, обосновывает следующим примером: высокие пошлины для большинства торговых партнеров, призванные приносить в бюджет от $300 млрд до $400 млрд в год и покрыть дефицит, вызванный вводом новых налоговых льгот, на самом деле представляют собой дополнительные налоги для американских производителей и потребителей. США импортируют в основном ресурсы для промышленного производства, поэтому из-за пошлин американский бизнес столкнется с более высокими затратами на эти ресурсы, чем зарубежные конкуренты. Например, General Motors и Ford прогнозируют в этом году дополнительные расходы на пошлины в несколько миллиардов долларов, поясняет журнал.

Пекин может выиграть от таких перемен, утверждает FA. Тогда как при первой администрации Трампа, а после — при Байдене США выработали последовательную стратегию противодействия растущей экономической мощи Китая, основанную на прошлом опыте, вторая администрация Трампа обращает этот прогресс вспять, сказано в материале.

Взамен Белый дом предлагает «транзакционный» и противоречивый подход: введение пошлин отвечает не стратегическим, а текущим фискальным целям, в то время как американская национальная безопасность становится предметом переговоров, пишет FA.

Издание прежде предсказывало, что США в годы второго президентства Трампа станут «заурядной великой державой». Тот факт, что республиканцы сейчас контролируют обе палаты конгресса, в отличие от первого срока, позволяет главе государства управлять с большей уверенностью, утверждал журнал. Внешнюю политику же, как писал FA, будут определять лозунг кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и конец эпохи «американской исключительности».

