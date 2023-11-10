В Мадриде выстрелили в лицо бывшему лидеру консерваторов Каталонии

Алехо-Видаль Куадрас — бывший лидер отделения Народной партии в Каталонии и основатель ультраправой испанской партии Vox. 78-летнего политика госпитализировали, его жизнь вне опасности. Нападавший скрылся

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

В Мадриде неизвестный выстрелил в политика Алехо Видаль-Куадраса, сообщает El Mundo. Нападение произошло днем 9 ноября на улице Нуньес де Бальбоа.

Политик получил ранение нижней челюсти, его госпитализировали. По данным экстренных служб, его жизни ничего не угрожает.

Как передает ABC Madrid, стрелявший был одет в синее пальто и джинсы, на нем был мотоциклетный шлем. После нападения на Видаль-Куадраса он скрылся на мотоцикле Yamaha, которым управлял сообщник.

Видаль-Куадрасу 78 лет. Он долгое время был членом консервативной Народной партии Испании, в начале 1990-х возглавлял ее региональное отделение в Каталонии, затем был депутатом Европарламента. Видаль-Куадрас — один из основателей испанской ультраправой партии Vox. Он покинул партию вскоре после неудачной попытки получить место депутата Европарламента в 2014 году, передает Euronews.

Полиция пока не называла возможных причин произошедшего. Покушение произошло на фоне массовых протестов правых и крайне-правых партий против проекта амнистии сторонников отделения Каталонии, отмечает издание: после переговоров в Брюсселе Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса достигла коалиционного соглашения с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдеманом. Договоренности предполагают амнистию Пучдемону и другим инициаторам неудавшейся попытки отделения региона в 2017 году, а Санчес получит поддержку депутатов от сепаратистской партии в парламенте для формирования правительства.

На июльских всеобщих выборах социалисты заняли второе место после Народной партии Испании, но у них было больше возможностей для формирования правящего альянса, чем у правоцентристского блока.

Перспектива заключения соглашения об амнистии Пучдемона вызвала негативный отклик со стороны Vox и «Народной партии»; каждый вечер в течение недели перед штаб-квартирой социалистов в Мадриде проходили акции протеста. Лидер Vox Сантьяго Абаскаль принимал участие в демонстрациях.