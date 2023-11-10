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В Португалии решили распустить парламент и провести досрочные выборы

Президент Португалии после отставки премьера объявил о роспуске парламента
Роспуск парламента и выборы в Португалии были объявлены на фоне отставки премьера Антониу Кошты. Он стал одним из фигурантов дела о коррупции. При этом Кошта продолжит исполнять полномочия, пока не утвердят госбюджет на 2024 год.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил распустить парламент — Ассамблею республики — и назначить досрочные выборы на 10 марта 2024 года, сообщает UOL Notícias.

Об этом глава государства объявил 9 ноября после заседания Государственного совета. Свое решение он объяснил «характером голосования на выборах 2022 года» (тогда Социалистическая партия Кошты победила, получив 41,5% голосов и 119 из 230 мест в парламенте, таким образом Социалистическая партия во второй раз получила большинство мест в парламенте). Также Ребелу де Соуза заявил, что новое правительство может быть «слабым», если будет сформировано с таким же большинством у одной партии.

Португальский лидер добавил, что отставка Кошты и роспуск парламента будут официально оформлены в декабре, то есть после утверждения государственного бюджета на 2024 год (решение по бюджету должны принять 29 ноября), передает CNN Portugal.

Нынешнее правительство Португалии образовалось в результате роспуска предыдущего после того, как в конце 2021 года парламент не смог принять государственный бюджет на 2022 год.

О роспуске парламента и новых выборах президент объявил через несколько часов после того, как премьер-министр Португалии Антониу Кошта (возглавляет правительство с 2015 года) подал заявление об отставке. Это произошло на фоне начатого расследования о коррупции, одним из фигурантов которого стал и сам Кошта.

Расследование связано с бизнес-проектами по добыче лития и создания завода по производству «зеленого водорода» в городе Синиш, в ходе которого было проведено более 40 обысков, в том числе в офисе главы администрации премьера Португалии Виктора Эскариа и в здании Министерства инфраструктуры и окружающей среды. Кроме того, были задержаны пять человек, в том числе Эскариа и мэр Синиша Нуньес Маскареньяс.

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Объясняя, почему Кошта стал фигурантом дела, Генпрокуратура Португалии заявила, что имя премьер-министра было упомянуто подозреваемыми в ходе расследования.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Португалия парламент досрочные выборы отставка коррупция
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