Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток — 2» Политика, 22:04 Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции Политика, 21:59 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 21:58 Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом Общество, 21:50 «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» и опустился на 4-е место в АПЛ Спорт, 21:47 Шейнин предложил Галкину звание после слов о цензуре на телевидении Общество, 21:35 Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла Спорт, 21:32 «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 21:09 Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ отправили в изолятор Общество, 20:54 Белый дом назвал условие для прекращения поставок оружия на Украину Политика, 20:50 Берлин исключил возможность особых отношений с Москвой в ущерб позиции ЕС Политика, 20:41 Тренер ЦСКА обратился к судье фразой «лицо попроще делайте» Спорт, 20:37 В Одессе облили красной краской памятную доску маршалу Жукову Общество, 20:26 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 19:53
Политика ,  
0 
Белый дом назвал условие для прекращения поставок оружия на Украину
По словам помощника Дональда Трампа по нацбезопасности, Вашингтон надеется на мирный договор между Россией и Украиной, что позволит прекратить поставки оружия
Дональд Трамп со своим помощником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном (Фото: Tom Brenner / Reuters)

США надеются, что Россия и Украина достигнут мирного урегулирования нынешнего конфликта. В таком случае американцы могут прекратить поставлять Киеву летальное оружие. Об этом в эфире CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Я не буду углубляться в теоретические рассуждения о том, что может произойти [между Москвой и Киевом]. Надеюсь, Россия и Украина поладят и [между ними] будет что-то вроде мирного договора. Так что я не буду утверждать, что мы всегда будем делать это [поставлять оружие Украине]», — заявил О'Брайен.

При этом он отметил, что администрация Дональда Трампа — первая, кто начала поставки летального оружия в Киев. В контексте обсуждения телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который привел к началу процедуры импичмента, О'Брайен заявил, что Трамп в общении с зарубежными лидерами в первую очередь защищает интересы своей страны.

Политика
На $250 млн уязвимее: почему Трамп хочет заморозить военную помощь Киеву

Разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся в июле этого года, стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. По мнению политических противников главы Белого дома, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности работавшего на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года, в обмен на финансовую и военную помощь.

По версии инициаторов импичмента, Трамп таким образом оказывал давление на Зеленского, преследуя личные политические цели. В расшифровке, которую публиковал Белый дом, Трамп о военной помощи в обмен на расследование не говорит.

Автор: Артём Губенко
Теги: Украина, военная помощь, США
Материалы по теме
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Политика
Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter