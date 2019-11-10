Белый дом назвал условие для прекращения поставок оружия на Украину

По словам помощника Дональда Трампа по нацбезопасности, Вашингтон надеется на мирный договор между Россией и Украиной, что позволит прекратить поставки оружия

Дональд Трамп со своим помощником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном (Фото: Tom Brenner / Reuters)

США надеются, что Россия и Украина достигнут мирного урегулирования нынешнего конфликта. В таком случае американцы могут прекратить поставлять Киеву летальное оружие. Об этом в эфире CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Я не буду углубляться в теоретические рассуждения о том, что может произойти [между Москвой и Киевом]. Надеюсь, Россия и Украина поладят и [между ними] будет что-то вроде мирного договора. Так что я не буду утверждать, что мы всегда будем делать это [поставлять оружие Украине]», — заявил О'Брайен.

При этом он отметил, что администрация Дональда Трампа — первая, кто начала поставки летального оружия в Киев. В контексте обсуждения телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который привел к началу процедуры импичмента, О'Брайен заявил, что Трамп в общении с зарубежными лидерами в первую очередь защищает интересы своей страны.

Разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся в июле этого года, стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. По мнению политических противников главы Белого дома, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности работавшего на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года, в обмен на финансовую и военную помощь.