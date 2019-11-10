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В Испании стартовали четвертые за четыре года парламентские выборы
В Испании началось голосование на парламентских выборах. Проводя их правящая социалистическая партия хочет разрешить внутриполитический кризис, однако прогнозы обещают повторение патовой ситуации
Фото: Jon Nazca / Reuters

Повторное голосование

Воскресные выборы — вторые в этом году. Предыдущее голосование, которое также было досрочным, прошло в апреле. Наилучший результат тогда показала правящая с июня 2018 года Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако в одиночку сформировать правительство она из-за недостаточного количества депутатов не смогла, а переговоры с левой партией Podemos о коалиции закончились провалом. Итогом летних консультаций по правительству стал подписанный в сентябре королем Испании Филиппом VI указ о роспуске обеих палат парламента.

Опросы показывают, что и в этот раз ни одна из партий не получит большинства, достаточного для формирования правительства: социалисты снова могут рассчитывать на первый среди других участников результат, однако он будет хуже апрельского. Весной за ИСРП проголосовало 28,67% избирателей, сейчас партия может получить 26,63% голосов. В апреле она получила 123 места в парламенте из 350, то на этих выборах может рассчитывать на 116.

На фоне ослабления левых усиливаются позиции правых и крайне правых. Правоцентристская Народная партия может получить 93 места (в апреле получила 66), на третий результат претендует крайне правая Vox — она может более чем в два раза улучшить результат по сравнению с весенним голосованием и получить 52 места вместо 24. Также пройдут в парламент левая Podemos (35 мест, на семь меньше). Главным проигравшим нынешней кампании уже можно считать правоцентристскую партию «Граждане» — получив в апреле 57 мест, сейчас она может сократить свое представительство до 12 депутатов. Такой расклад означает, что ни правый, ни левый блоки не не смогут набрать абсолютное большинство голосов, однако правый блок (157) в этот раз может опередить левых (151 место).

350-местный конгресс депутатов (нижняя палата) избирается по пропорциональной системе с 3% проходным барьером. Сенат (верхняя палата) состоит из 266 членов, из них 208 выбираются прямым голосованием по мажоритарной системе, а оставшиеся 58 назначаются региональными парламентами.

Ослабляющий фактор Каталонии

Рост правых сил, которые активнее всех отстаивают единство Испании, произошел на фоне беспорядков в Каталонии. В октябре на улицах Барселоны прошли акции протеста, вызванные приговором Верховного суда Испании лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости. По итогам этого референдума (проводился без согласия с Мадридом и не по всему региону) в 2017 году 90% из 42% голосовавших высказались за выход из Испании. В общей сложности сроки заключения девятерых политиков составили 100 лет.

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Вопрос каталонской независимости стал одним из главных в этой кампании, причем тон задавали крайние правые из «Вокс» и Народная партия. Сантьяго Абаскаль, лидер крайне правых, назвал события в Каталонии «постоянным государственным переворотом», в то время как руководитель Народной партии Пабло Касадо обвинил премьера Педро Санчеса в том, что политик не верит «в испанский народ». 7 ноября Народная партия и «Граждане» поддержали предложение Vox «немедленно поставить вне закона» любые сепаратистские партии, «которые атакуют единство страны», пишет испанская El Pais. Социалиста Санчеса правые в ходе телевизионных дебатов 4 ноября обвиняли в излишней мягкости по отношению к каталонским сепаратистам.

Санчес обещал решить проблему с Каталонией еще в 2016 году. «Никто пусть не сомневается: соцпартия всегда будет защищать территориальную целостность Испании», — говорил он. Заняв пост премьера в 2018 году, политик стал аккуратнее в выражениях, говорил о конституционной реформе. Среди назначенных им министров были двое каталонцев из числа противников сепаратизма — министр иностранных дел Жозеп Боррель и министр территориального управления Маричел Батет. Однако события в стране и давление соперников заставили премьера изменить тон. После объявления приговора лидерам Каталонии, премьер заявил, что «никто не выше закона». Накануне выборов в своей статье в The Guardian, он выступил против того, чтобы «каталонские сепаратисты подрывали испанскую демократию». Во время дебатов он пообещал добавить «еще одно преступление в уголовный кодекс, который запретит раз и навсегда, празднование нелегальных референдумов в Каталонии» (цитата по Би-би-си). Таким образом Санчес пытается переманить на сторону своего блока неопределившийся электорат партий центристского и правоцентристского толка, говорят опрошенные РБК эксперты.

Выборы без результата

По итогам голосования могут усилиться и позиции региональных партий — в прошлый состав парламента всего прошли 13 партий. Среди региональных политсил больше всех мест получили «Левые республиканцы Каталонии» (15), «Вместе за Каталонию» (7) и «Баскская националистическая партия» (6). Однако активно вмешаться в процесс формирования правительства им вряд ли удастся — за всю новейшую историю страны случаев их вхождения в правительство не было, напоминает в разговоре с РБК научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов. Несмотря на то, что социалисты снова победят, ситуация для них ухудшится — они потеряют несколько мест в парламенте, как и вся левая часть испанского политического спектра и чтобы собрать коалицию им будет не хватать еще больше депутатов, чем в апреле, объясняет он. Один из вариантов решения проблемы — объединение с региональными партиями, например, каталонскими, но сделать это будет крайне трудно, учитывая, что лидеры этих партий были осуждены и в партиях считают виновным в этом именно Санчеса, указывает Филатов.

Другой вариант коалиции — блок правых. Однако даже с небольшим преимуществом перед левыми они также не наберут большинства, а об объединении с местными партиями, выступающими за независимость, речь не идет, сказал РБК научный сотрудник Берлинского центра социальных наук Гиллем Видаль. Коалиция ИСРП и Народной партии крайне маловероятна, зато возможно формирование правительства меньшинства ИСРП, допускает Видаль. Создать работающую коалицию в настоящих условиях крайне сложно, вполне возможно, что будут еще одни выборы, допускает Филатов.

Автор: Ксения Сигаева
Теги: Испания, выборы, Каталония
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