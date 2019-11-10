В Испании стартовали четвертые за четыре года парламентские выборы

В Испании началось голосование на парламентских выборах. Проводя их правящая социалистическая партия хочет разрешить внутриполитический кризис, однако прогнозы обещают повторение патовой ситуации

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Повторное голосование

Воскресные выборы — вторые в этом году. Предыдущее голосование, которое также было досрочным, прошло в апреле. Наилучший результат тогда показала правящая с июня 2018 года Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако в одиночку сформировать правительство она из-за недостаточного количества депутатов не смогла, а переговоры с левой партией Podemos о коалиции закончились провалом. Итогом летних консультаций по правительству стал подписанный в сентябре королем Испании Филиппом VI указ о роспуске обеих палат парламента.

Опросы показывают, что и в этот раз ни одна из партий не получит большинства, достаточного для формирования правительства: социалисты снова могут рассчитывать на первый среди других участников результат, однако он будет хуже апрельского. Весной за ИСРП проголосовало 28,67% избирателей, сейчас партия может получить 26,63% голосов. В апреле она получила 123 места в парламенте из 350, то на этих выборах может рассчитывать на 116.

На фоне ослабления левых усиливаются позиции правых и крайне правых. Правоцентристская Народная партия может получить 93 места (в апреле получила 66), на третий результат претендует крайне правая Vox — она может более чем в два раза улучшить результат по сравнению с весенним голосованием и получить 52 места вместо 24. Также пройдут в парламент левая Podemos (35 мест, на семь меньше). Главным проигравшим нынешней кампании уже можно считать правоцентристскую партию «Граждане» — получив в апреле 57 мест, сейчас она может сократить свое представительство до 12 депутатов. Такой расклад означает, что ни правый, ни левый блоки не не смогут набрать абсолютное большинство голосов, однако правый блок (157) в этот раз может опередить левых (151 место).