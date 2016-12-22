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Австрия заявила о надежде на сотрудничество с Россией в деле о шпионаже
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Австрия заявила о надежде на сотрудничество с Россией в деле о шпионаже
Политика, 19:36
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Австрия заявила о надежде на сотрудничество с Россией в деле о шпионаже
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отвергла обвинения в мегафонной дипломатии со стороны главы МИД России Сергея Лаврова. Ранее Вена публично объявила о расследовании против шпионившего в пользу России полковника австрийской армии
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила о надежде на «полноценное сотрудничество» Москвы в деле о шпионаже полковника австрийской армии в пользу России. Об этом сообщает австрийская газета Nachrichten.

Кнайсль в разговоре с российским коллегой отвергла обвинения в «мегафонной дипломатии», подчеркнув, что позиция Вены основана на «ясных фактах». «Эти преступные события вынудили правоохранителей вмешаться и оперативно предоставить обществу информацию», — заявила министр.

Она отметила, что случай шпионажа является «неприемлемым вмешательством во внутренние дела» Австрии. «Мы ожидаем полноценного сотрудничества со стороны России по этому делу​», — заключила она.

Министерство иностранных дел России 9 ноября вызвало посла Австрии Йоханнеса Айгнера и выразило ему протест в связи с делом о шпионаже. В МИД России выразили недоумение, почему австрийские партнеры предпочли не обсуждать ситуацию напрямую, а глава ведомства Сергей Лавров обвинил Вену в мегафонной дипломатии.

По сведениям австрийской стороны, в Вене был разоблачен российский агент — полковник австрийской армии, который работал в штабе более 20 лет. Он служил на «незаметном посту» и передавал Москве информацию, получив 300 тыс. евро за свою работу.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Австрия , шпионаж
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