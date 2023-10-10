Экс-глава таможни Булавин возглавит комитет Совфеда по обороне

Владимир Булавин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС )

Сенатор и бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин может занять пост председателя комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности, сообщил ТАСС глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности СФ Вячеслав Тимченко.

«Владимир Иванович Булавин возглавит [оборонный] комитет, сегодня комитет проголосовал за это, а [его нынешний глава Виктор] Бондарев будет первым заместителем», — сказал сенатор.

11 октября кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании Совфеда.

Булавин перешел в верхнюю палату парламента в сентябре, он стал сенатором от Ивановской области. Должность главы ФТС он занимал с 2016 года, в феврале 2023-го был освобожден по достижении 70-летнего возраста. За свою карьеру он служил в КГБ и ФСБ, а также был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Бондарев — сенатор от Кировской области с 2017 года. Он военный по образованию, служил в Вооруженных силах. Перед избранием в Совфед был главкомом Военно-космических сил.