Экс-глава таможни перейдет в Совет Федерации

Бывший глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин станет сенатором, рассказали источники РБК. Должность главы ФТС Булавин покинул в феврале

Владимир Булавин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Экс-руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин станет сенатором после единого дня голосования, который пройдет 10 сентября. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. По итогам ЕДГ в верхней палате парламента произойдет традиционная ротация сенаторов, Булавин станет одним из новых членов Совфеда.

Экс-глава ФТС будет представлять в верхней палате парламента исполнительную власть, в качестве одного из вариантов обсуждается, что он станет сенатором от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который в этом году будет баллотироваться на второй срок. Однако окончательного решения по региону для Булавина еще нет, уточнил один из собеседников РБК.

На экс-главу ФТС не распространяется требование «ценза оседлости», то есть постоянного проживания сенатора на территории того или иного региона. В законе «О порядке формирования Совета Федерации» прописан ряд исключений, в том числе для тех, кто имеет воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции. Владимир Булавин имеет звание генерал-полковника.

Бывший руководитель ФТС будет не единственным новым сенатором, на которого не распространяется требование «ценза оседлости», сказал один из собеседников РБК.

Владимир Булавин родился 11 февраля 1953 года в селе Становое Липецкой области. С 1977 года служил в органах госбезопасности, в частности работал в подразделениях КГБ, а затем ФСБ в Нижегородской области. С 2001 по 2006 год возглавлял совет руководителей органов ФСБ в Приволжском федеральном округе. В 2006 году был назначен замдиректора ФСБ России — руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. В 2008 году стал первым замсекретаря Совбеза. С 2013 по 2016 год занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, затем возглавил ФТС.

10 февраля 2023-го премьер-министр Михаил Мишустин освободил Булавина от должности в связи с достижением им 70-летнего возраста.