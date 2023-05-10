Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Сколько заработали перевозчики на фоне поворота на Восток. Инфографика Экономика, 01:00
Трамп назвал позором признание его виновным в домогательствах Политика, 00:37
Журналист рассказал, что из-за мер безопасности на параде забрали Tic Tac Общество, 00:28
«Ъ» узнал о деле против бизнесмена Андрея Сахарова из-за станков для КТРВ Политика, 00:09
Экс-глава таможни перейдет в Совет Федерации Политика, 00:02
Первое за 20 лет миланское дерби в полуфинале ЛЧ. Главные интриги Спорт, 00:01
Блинкен не согласился с заявлениями об усталости США от поддержки Украины Политика, 09 мая, 23:56
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Реал» упустил победу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Спорт, 09 мая, 23:54
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 09 мая, 23:30
AFP сообщило о гибели своего журналиста близ Бахмута Политика, 09 мая, 23:11
Белый дом не стал отдельно упоминать СССР, говоря о победе над фашизмом Политика, 09 мая, 22:45
Рогов объяснил отсутствие на параде в Москве тяжелой военной техники Политика, 09 мая, 22:40
Суд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл Политика, 09 мая, 22:28
Как прошли парады Победы в городах России. Видео Общество, 09 мая, 22:16
Политика ,  
0 

Экс-глава таможни перейдет в Совет Федерации

Экс-глава таможни Владимир Булавин станет сенатором
Бывший глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин станет сенатором, рассказали источники РБК. Должность главы ФТС Булавин покинул в феврале
Владимир Булавин
Владимир Булавин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Экс-руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин станет сенатором после единого дня голосования, который пройдет 10 сентября. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. По итогам ЕДГ в верхней палате парламента произойдет традиционная ротация сенаторов, Булавин станет одним из новых членов Совфеда.

Экс-глава ФТС будет представлять в верхней палате парламента исполнительную власть, в качестве одного из вариантов обсуждается, что он станет сенатором от губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который в этом году будет баллотироваться на второй срок. Однако окончательного решения по региону для Булавина еще нет, уточнил один из собеседников РБК.

На экс-главу ФТС не распространяется требование «ценза оседлости», то есть постоянного проживания сенатора на территории того или иного региона. В законе «О порядке формирования Совета Федерации» прописан ряд исключений, в том числе для тех, кто имеет воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции. Владимир Булавин имеет звание генерал-полковника.

Бывший руководитель ФТС будет не единственным новым сенатором, на которого не распространяется требование «ценза оседлости», сказал один из собеседников РБК.

Владимир Булавин родился 11 февраля 1953 года в селе Становое Липецкой области. С 1977 года служил в органах госбезопасности, в частности работал в подразделениях КГБ, а затем ФСБ в Нижегородской области. С 2001 по 2006 год возглавлял совет руководителей органов ФСБ в Приволжском федеральном округе. В 2006 году был назначен замдиректора ФСБ России — руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. В 2008 году стал первым замсекретаря Совбеза. С 2013 по 2016 год занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, затем возглавил ФТС.

10 февраля 2023-го премьер-министр Михаил Мишустин освободил Булавина от должности в связи с достижением им 70-летнего возраста.

Читайте на РБК Pro
Пять лучших упражнений на пресс
8 ошибок в питании, которые совершают все после 50 лет
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова
Владимир Булавин ФТС Совфед
Материалы по теме
Мишустин уволил главу ФТС
Политика
Глава ФТС заявил, что таможня разучилась «работать на бумаге»
Общество
ФТС назвала страны, откуда чаще ввозили в Россию смартфоны с нарушениями
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter