В России с нуля перезапустят производство танков Т-80

Наиболее современная модификация Т-80 сейчас стоит на вооружении российской армии и используется в ходе военной операции на Украине. Уралвагонзавод заявил о планах перезапустить производство танков с нуля

Танк Т-80БВМ (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В России планируется с нуля возобновить производство танков Т-80, сообщил телеканалу «Звезда» гендиректор Уралвагонзавода (входит в «Ростех») Александр Потапов.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — сказал он.

Базовый вариант танка Т-80 серийно производился в СССР с 1976 по 1978 год. Разработкой его версии Т-80УД занимался Харьковский завод транспортного машиностроения в конце 1980-х, с 2018 года модификацию и капитальный ремонт танков проводит «Омсктрансмаш» (входит в «Ростех»). Самая современная модификация — Т-80БВМ — сейчас стоит на вооружении российской армии. Минобороны неоднократно упоминало о его применении во время военной операции на Украине.

На «Омсктрансмаше» в 2019 году заявляли, что в случае Т-80БВМ речь идет об обновлении танков 1980-х годов и от них остается только литье корпуса и литье башни: «Фактически все делается с нуля».

Модификация Т-80БВМ массой 46 т обладает газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., что позволяет машине разгоняться до 80 км/ч, сообщало Минобороны.

Танк способен работать при температуре минус 50 градусов по Цельсию, оснащен пушкой 125 мм, комбинированной противоснарядной броневой защитой. На Т-80БВМ используются стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, а также новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У».