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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ предупредили о проверке Reuters из-за кадров работы ПВО

На Украине проведут проверку в отношении Reuters из-за кадров работы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Агентство Reuters опубликовало кадры работы ПВО в Киеве, на которых виден след от зенитной ракеты. Работу Reuters могут проверить на предмет публикации чувствительной информации, предупредил представитель ВВС Украины
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Фотография агентства Reuters ночной работы ПВО над Киевом будет проверена профильными ведомствами, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат во время телемарафона, передает УНИАН.

Во время марафона журналисты указали ему на то, что на снимке можно рассмотреть как работают системы противовоздушной обороны, виден след от ракеты ПВО — это позволяет установить район ее запуска и, следовательно, расположение военных.

«Воздушные силы не могут запретить это явление, как таковое, но если там есть нарушение, то соответствующие службы определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительная, и уже сделают определенные выводы», — ответил Игнат, отметив, что пока не видел снимок.

Он попросил с пониманием относиться к любой информации, которая касается обороны Украины.

Киев уже требовал от западных журналистов внимательно относиться к публикуемым материалам, не допуская раскрытия секретной информации.

В конце августа Минобороны Украины возложило на СМИ ответственность за удары по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. По данным ведомства, из-за раскрытия информации о перемещении военнослужащих за сутки по бригаде нанесли пять авиаударов.

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За несколько дней до этого материалы о 82-й бригаде вышли в Forbes и Business Insider. Обозреватель первого издания Дэвид Экс рассказывал, что бригада стала одной из «последних крупных резервных подразделений», а укомплектована она бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак 82-й бригады ВСУ в Запорожье и нанесении ударов по позициям подразделения. 10 сентября ведомство сообщило, что в районе населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов этой бригады.

ВСУ предупредили о проверке Reuters из-за кадров работы ПВО
ВСУ предупредили о проверке Reuters из-за кадров работы ПВО

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