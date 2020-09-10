Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции. Об этом сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.
По его словам, состояние здоровья Хомчака удовлетворительное, а сам он выполняет все рекомендации Минздрава и военных медиков.
Собеседник издания «Сегодня» в Министерстве обороны Украины отметил, что еще несколько дней назад Хомчак был на работе «и выглядел абсолютно здоровым человеком».
Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. До этого он в течение года руководил Генеральным штабом страны.