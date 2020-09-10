Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом

Руслан Хомчак сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию. В Минобороны сообщили, что состояние его здоровья удовлетворительное

Руслан Хомчак (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции. Об этом сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.

По его словам, состояние здоровья Хомчака удовлетворительное, а сам он выполняет все рекомендации Минздрава и военных медиков.

Собеседник издания «Сегодня» в Министерстве обороны Украины отметил, что еще несколько дней назад Хомчак был на работе «и выглядел абсолютно здоровым человеком».

Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. До этого он в течение года руководил Генеральным штабом страны.