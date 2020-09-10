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Пандемия коронавируса ,  
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Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом

Руслан Хомчак сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию. В Минобороны сообщили, что состояние его здоровья удовлетворительное
Руслан Хомчак
Руслан Хомчак (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции. Об этом сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.

По его словам, состояние здоровья Хомчака удовлетворительное, а сам он выполняет все рекомендации Минздрава и военных медиков.

Собеседник издания «Сегодня» в Министерстве обороны Украины отметил, что еще несколько дней назад Хомчак был на работе «и выглядел абсолютно здоровым человеком».

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Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. До этого он в течение года руководил Генеральным штабом страны.

В 2014-2015 годах генерал-полковник занимал должность командующего украинскими подразделениями в одном из секторов в Донбассе. В частности, участвовал в боях за Иловайск, которые завершились окружением украинских частей ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики.

С начала пандемии коронавируса на Украине были выявлены 145 612 случаев заражения, 3023 человека умерли. За минувшие сутки заболевшими были признаны 2582 человека.

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Больше всего заразившихся Минздрав Украины зафиксировал в Киеве (16 119). Далее идут Харьковская (11 832), Черновицкая (11 715), Ивано-Франковская (10 802) и Ровненская (10 073) области. Меньше всего заболевших выявлено в Херсонской (558) и Луганской (503) областях.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, ВСУ
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