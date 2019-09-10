Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

«Большая игра» — соперничество между Британской и Российской империями в XIX — начале XX веков. По мнению главы Объединенного командования вооруженных сил Британии, из-за действий России это противостояние может вернуться

Патрик Сандерс (Фото: Neil Hall / Reuters)

Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков). С таким предупреждением выступил глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, сообщает The Telegraph.

По его словам, реакция на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году была «невероятно эффективной», и это был особенно хороший пример того, как различные правительственные ведомства объединились в кризисе. Однако теперь, заявил Сандерс, необходим постоянный национальный орган, чтобы немедленно реагировать на подобные события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают «новой формой «Большой игры», но уже на стероидах».

Комитет COBRA координирует действия органов правительства Соединенного Королевства в случаях национального или региональных кризисов, или во время зарубежных событий, имеющих серьезные последствия для Великобритании.

Сандерс отметил, что сегодня Великобритания находится под ежедневной угрозой в киберпространстве «со стороны враждебных государств и воинствующих экстремистов».

«Создание ситуационного центра или механизма за пределами COBRA и кризисных центров, которые у нас есть на данный момент, является важной частью повышения устойчивости Великобритании к стратегическим угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — сказал генерал.