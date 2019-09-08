Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

Комиссаров был уволен по собственному желанию в связи с уходом на пенсию, сообщает «Коммерсантъ». Его общая выслуга с учетом участия в боевых действиях составила около 50 лет

Игорь Комиссаров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин уволил старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщает «Коммерсантъ». Он был уволен по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей. Общая выслуга Комиссарова составила около 50 лет, включая участие в боевых действиях в горячих точках. За свою карьеру он служил в Группе советских войск в Германии, органах МВД, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете. Комиссаров был назначен старшим помощников главы СК указом президента в апреле 2011 года. Он награжден тремя госнаградами.

Как отмечает издание, свое увольнение Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, пока не определился.

Благодаря действиям Комиссарова из Сирии в Москву удалось вывезти мальчика, который в 2018 году подорвался на мине и лишился ноги. Комиссаров приезжал в Сирию вместе с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем. В России врачи смогли восстановить одну ногу и установить протез на вторую.