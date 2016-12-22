В СБУ назвали фейком обвинения ФСБ в помощи террористам ИГ

Заявление ФСБ о сотрудничестве Службы безопасности Украины с террористической организацией «Исламское государство» «просто смешно комментировать», заявили в спецслужбе агентству УНН

Фото: РИА Новости

Информация Федеральной службы безопасности России об использовании Службой безопасности Украины боевиков «Исламского государства» (запрещена в России) для организации терактов не соответствует действительности, заявили в СБУ. Об этом сообщает украинский портал УНН.

«Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать», — ответили агентству в СБУ.

Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Смоленской области боевика ИГ, гражданина России Меджида Магомедова.

В ФСБ рассказали, что он дал показания на СБУ и украинскую организацию «Правый сектор» (также запрещена в Рос​сии). Украинские спецслужбы, рассказали далее в ФСБ, дали Магомедову задание убить одного из командиров самопровозглашенной ДНР, который проживает в Смоленской области.

При этом задержанный рассказал, что СБУ поддерживает боевиков ИГ на территории России как финансово, так и поставками оружия и взрывчатки.

ФСБ опубликовало видео задержания Магомедова. Из опубликованных материалов его допроса следует, что ему обещали $10 тыс. за устранение проживающего в Смоленской области командира ополчения ДНР. Во время поездки на Украину его познакомили с членом ИГ, а уже он свел Магомедова со сторонниками «Правого сектора». Новые знакомые свели его с сотрудниками СБУ, которые предложили совершать теракты и диверсии на территории России и дали первый заказ, отмечали в ФСБ.

Оружие и взрывчатка хранились в специальном схроне. После выполнения заказа, уточнили в ФСБ, Магомедов должен был выехать на Украину, чтобы пройти там курс обучения по использованию дронов, чтобы «в дальнейшем можно было сбрасывать бомбы на территории России, делать диверсии и террористические акты».