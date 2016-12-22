«Чертова дюжина» партий сможет избираться в Госдуму без сбора подписей

Ранее такое право было у 14 партий, однако по итогам единого дня голосования 9 сентября «Гражданская платформа», ПАРНАС и «Гражданская сила» его лишились, а КПСС и Партия пенсионеров — получили

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что «парламентская льгота», то есть право принимать участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей, теперь есть у «чертовой дюжины» российских партий.

Если партийный список проходит в ходе выборов в законодательное собрание хотя бы одного из регионов России, то эта партия получает право не собирать подписи для выборов в Госдуму, уточнил в комментарии РБК член ЦИК Евгений Шевченко.

«Было 14 партий, которые могли без сбора подписей на дополнительных выборах в Госдуму [кандидатов] выдвигать, а теперь по целому ряду партий потребовалось подтверждение полномочий и получение новых фракций в заксобраниях», — отметил он.

Шевченко пояснил, что по результатам единого дня голосования 9 сентября 2018 года ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Гражданская платформа» квоты не подтвердили, в то время как Партия пенсионеров и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) их получили.

«ПАРНАС сняли, «Гражданская сила» не выдвигала, а «Гражданская платформа» в двух заксобраниях не прошла. Получается, что у нас было 14 партий минус три плюс две, то есть 13 партий имеют право не собирать подписи на довыборах в Госдуму — чертова дюжина», — сказал член ЦИК.

По данным ЦИК, Партия пенсионеров России получила «парламентскую льготу», пройдя в Законодательное собрание Забайкальского края, а КПСС прошла в Законодательное собрание Владимирской области.

По предварительным результатам довыборов в Госдуму на них победил один представитель ЛДПР, один — КПРФ и пятеро единороссов. В Амурском одномандатном округе победил представитель ЛДПР Андрей Кузьмин, в Саратовском одномандатном округе — экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, в Балашовском одномандатном округе того же региона — внук председателя правительства России Евгений Примаков. В Самарском одномандатном округе избрался советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Александр Хинштейн («Единая Россия»). В Калининградской области, по предварительным данным, победил единоросс Александр Ерошук, в Нижегородской — его однопартиец Дмитрий Сватковский, в Заволжском одномандатном округе Тверской области — Сергей Веремеенко.