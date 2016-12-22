Партия пенсионеров России получит «парламентскую льготу» для выборов в ГД

Партия пенсионеров России прошла в Законодательное собрание Забайкальского края III созыва, набрав на выборах депутатов 6,04% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

В Центризбиркоме напомнили ТАСС, что те партии, которые сумели провести своих кандидатов в региональные парламенты, получают право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Таким образом, Партия пенсионеров России получит «парламентскую льготу».

После обработки 100% бюллетеней стало известно, что наибольшее количество голосов получила партия «Единая Россия» — за нее проголосовали 28,3% избирателей. На втором месте ЛДПР — 24,6% голосов. С небольшим отрывом в 0,01% тройку лидеров замыкает партия КПРФ — 24,59%. Следом за ними идет «Справедливая Россия» — 8,97%.

Преодолеть барьер в 5% не смогла партия «Патриоты России», которая показала результат в 3,38% голосов избирателей.​

По данным ЦИК, в Забайкальском крае были зарегистрированы 798 544 избирателя. Из них проголосовали 766 878 человек. Недействительными признаны 7,2 тыс. бюллетеней.