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Президент Эквадора отправится на лечение в США из-за меланомы

Президент Эквадора Гильермо Лассо 16 августа направится в США, чтобы пройти дополнительное обследование после недавно перенесенной операции на веках, сообщается в Twitter секретариата по коммуникациям президента.

Лассо покинет страну до 21 августа, он поедет в Хьюстон. Отмечается, что поездку глава государства совершит на собственные средства.

Местная газета El Universo пишет, что Лассо едет в США из-за обнаружения на его правом веке меланомы — злокачественной опухоли кожи. Она развивается из пигментных клеток — меланоцитов.

Ранее секретариат по коммуникациям президента указывал, что 29 июля глава государства перенес операцию «по удалению повреждения свободного края нижнего века».

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Фото:Shutterstock

Лассо 66 лет, он возглавляет Эквадор с мая прошлого года. Как указывает El Universo, президент не в первый раз отправляется на лечение в США. В 2021-м он делал там операцию по удалению кисты в поясничной области, которая возникла из-за врачебной ошибки.

Портал La República сообщал, что киста появилась после применения эпидуральной анестезии (ее делают в нижней части спины вблизи спинного мозга) в 2013 году, когда Лассо сломал лодыжку в Испании. После этого политик перенес две операции, а та, что была в прошлом году, стала третьей. Она позволила ему отказаться от использования трости при передвижении.

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