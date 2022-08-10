В Екатеринбурге задержали депутата гордумы Холодарева

Алексей Холодарев (Фото: ​Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

В Екатеринбурге задержали депутата городской думы Алексея Холодарева. Об этом РБК сообщил сам депутат.

«Задержали в связи с публикацией в сети «ВКонтакте в 2017 году, в марте, материала, видеоролика, в котором содержится изображение красного кружочка, который признан логотипом организации экстремистской ФБК (Фонд борьбы с коррупцией; организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована. — РБК)», — сказал Холодарев.

«В связи с этим они отмотали мою ленту, нашли запись, нашли этот кружочек, сказали, что это экстремистские материалы. Пригласили на составление протокола, после составления ждем суда», — добавил он.

Как считает депутат, происходящее с ним «по большей части смешно». «В принципе все понятно, что происходит. И нужно любой ценой что-то откопать на человека, который не согласен с тем, что происходит», — сказал Холодарев.

РБК направил запрос в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и в ГУ МВД России по Свердловской области.

Холодарев был избран депутатом в гордуму Екатеринбурга в 2018 году от регионального отделения «Справедливая Россия». В июне депутата дважды оштрафовали на 80 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) за антивоенные посты в соцсетях. Фракция справедливороссов в гордуме исключила Холодарева из своего состава. Лишить депутатского мандата его не позволяет действующее законодательство.

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Как сообщил E1 адвокат Алексей Бушмаков, теперь Холодарева обвиняют в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). По этой статье физлицам грозит штраф до 2 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

По словам адвоката, в 2017 году Холодарев сделал репост фильма-расследования ФБК «Он вам не Димон» о предполагаемом имуществе на тот момент занимавшего пост премьера Дмитрия Медведева.

«После того как ФБК был признан экстремистской организацией, он этот ролик не удалил. Пять лет назад он должен был прочесать все свои видеозаписи, все свои посты и должен был удалить. Раз он этого не сделал, по их мнению, материал находится в открытом доступе и является экстремистским, — отметил Бушмаков.