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Политика ,  
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Трамп назвал фейком планы добавить свой барельеф на гору Рашмор

Ранее СМИ сообщали, что президент серьезно обсуждал с губернатором Южной Дакоты появление его портрета рядом с Вашингтоном, Джефферсоном, Рузвельтом и Линкольном

Президент США Дональд Трамп назвал фейком новость об обсуждении с властями Южной Дакоты появления своего изображения на горе Рашмор, рядом с портретами четырех руководителей страны

«New York Times и CNN с ее падающими рейтингами опубликовали фейк о том, что я говорил о желании разместить свой портрет на горе Рашмор. Никогда не выступал с таким предложением даже несмотря на то, что для страны за последние 3,5 года я сделал больше, чем любой другой президент», — заявил Трамп в своем Twitter.

NYT и CNN утверждали, что еще в 2018 году Трамп во время беседы с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм утверждал, что всегда мечтал, чтобы его портрет разместили на горе Рашмор. Ноэм говорила, что президент, по ее мнению, не шутил, а сотрудники президентской администрации в прошлом году якобы обращались к ней с таким предложением. В результате губернатор ограничилась тем, что во время приезда Трампа в штат подарила ему уменьшенную копию памятника, включавшей и его собственное изображение.

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Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Памятник на горе Рашмор был создан в 1927 году по согласованию с президентом Кельвином Кулиджем и конгрессом. На горе были высечены портреты четырех глав государства: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Создавали монумент 14 лет, а прекратились работы в 1941 году со смертью скульптора Гутзона Борглума.

4 июля 2020 года Трамп выступил в защиту памятника, критиковать который начали представители коренного населения США. Последние указывали на то, что территория, где стоит монумент, когда-то принадлежала индейцам, однако в 1870-е годы их силой выдавила оттуда американская армия. Тогда в этом районе нашли золото и центральное правительство отказало индейцам в праве на резервацию там.

Трамп заявил, что памятник на горе Рашмор «будет стоять всегда как вечная память отцам основателям страны».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, памятник
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