Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

После того, как 30 человек погибли в результате стрельбы в трех разных городах США, власти ряда стран посоветовали гражданам быть острожными при посещении Штатов из-за риска насилия с применением оружия. Трамп пообещал ответить

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Когда Трампа спросили о его реакции он сказал, что и представить не может появления подобных предупреждений. «Но если они (другие страны — РБК) сделали это, то мы ответим взаимностью», — сказал президент. Он добавил, что США всегда зеркально отвечают на любые негативные действия в свой адрес.

Ранее МИД Японии посоветовал гражданам страны осознавать возможность инцидентов с применением огнестрельного оружия на территории США и уделять пристальное внимание мерам безопасности. В свою очередь, МИД Уругвая при посещении Штатов рекомендовал избегать мест массового скопления людей в связи с растущим уровнем насилия и преступлений на почве ненависти. Аналогичное предупреждение выпустили и власти Венесуэлы.Китай выпустил подобное предупреждение еще до последних инцидентов со стрельбой.

В Amnesty International посоветовали жителям всех стран проявлять осторожность при посещении США и иметь план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Правозащитная организация посоветовала проявлять бдительность из-за «повсеместного распространения огнестрельного оружия» среди населения Штатов и предупредила, что некоторые туристы могут подвергнуться большему риску насилия в зависимости от гендерной идентичности, расы, этнического происхождения и сексуальной ориентации.