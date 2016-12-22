Рогозин назвал условие переезда Центра им. Хруничева в Омск

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по итогам заседания, которое провел президент России Владимир Путин, заявил, что земли Центра им. Хруничева должны остаться в собственности предприятия, сообщает ТАСС.

По его словам, оказание помощи центру не может осуществляться совместно с изъятием у него земельных участков. Кроме того, Рогозин отметил, что на заседании обсуждался вопрос о переводе мощностей предприятия из Москвы в Омск, однако, как отметил глава «Роскосмоса», это может произойти только после отладки квалифицированного производства в Омске.

«Президент выслушал все предложения по финансовому оздоровлению Центра Хруничева и принял решение по мерам государственной поддержки, которые должны быть оказаны немедленно, поскольку центр является производителем уникальных космических ракет», — отметил Рогозин.

Также он рассказал, что на совещании затрагивался вопрос оказания помощи Московскому ракетному заводу. «Должны быть созданы нормальные условия для коллектива предприятия — конструкторов, инженеров, технологов», — добавил Рогозин.

По его словам, сегодняшние условия на предприятии неудовлетворительны, как и качество проектирования изделий. «Поэтому речь должна идти о создании цифрового производства и полноценного конструкторского бюро на базе КБ «Салют», — считает Рогозин.

В июне «Коммерсантъ» сообщил о возможном сокращении более половины персонала в Центре им. Хруничева в связи с оптимизацией московской площадки. Позднее Рогозин назвал эту информацию спекуляцией.