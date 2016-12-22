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The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей»
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The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 06:35
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The Guardian назвала стоимость расследования «дела Скрипалей»
По данным издания, расходы, связанные с расследованием отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери и Эймсбери, превысили £10 млн. В полиции рассчитывают, что правительство Британии возместит эти расходы
Фото: Hannah McKay / Reuters

Полиция графства Уилтшир, в городах которого произошли случаи отравления нервно-паралитическим веществом, потратила на расследование этих преступлений уже более £10 млн ($12,9 млн), сообщила The Guadian.

По данным издания, более £7 млн ($8,9 млн) ушло на привлечение специалистов из других служб, еще £1,3 млн ($1,7 млн) было бы потрачено на сверхурочную работу полиции Уилтшира. Другие расходы в размере £347 тыс. ($446 тыс.) cвязаны с утилизацией и заменой ряда полицейских машин, которые могли подвергнуться заражению опасным для жизни человека веществом.

При этом, как отмечает издание, в указанную сумму не входят затраты Скотленд-Ярда.

Газета также приводит комментарий комиссара полиции по борьбе с преступностью
полиции Уилтшира Ангуса Макферсона. Он заметил, что для полиции графства сразу два крупных инцидента за такой короткий промежуток времени являются «чем-то невообразимым». «Мы понесли значительные издержки», — сказал он.

«Я благодарен, что правительство уже взяло на себя обязательства возместить расходы в размере 4,1 млн фунтов, понесенных полицией Уилтшира во время расследования нападения на Юлию и Сергея Скрипалей. Я ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут компенсированы правительством», — добавил он.

В начале июня, как сообщала Би-би-си, затраты полиции на расследование дела «Скрипалей» оценивались в £7,5 млн.

Власти Великобритании считают, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в начале марта этого года в британском Солсбрери, стоит Россия. По утверждению Лондона, отравление было совершено с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», которое разрабатывалось в России. В конце июня в городе Эймсбери отравление получили пара из Британии — Чарли Роули и Дон Стерджес. Роули выжил, Стерджес скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что в втором случае пара также отравилась «Новичком».  Россия свою причастность к этим инцидентам отрицает. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Великобритания
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