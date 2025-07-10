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Военная операция на Украине ,  
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Еврокомиссия объявила о создании фонда реконструкции Украины

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Военная операция на Украине
Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк решили создать фонд восстановления Украины. Фон дер Ляйен также объявила о согласии выделить Киеву еще два транша на €1 и €3 млрд. Всего Украина получила от ЕК €165 млрд
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании крупнейшего фонда прямых инвестиций на Украине. Первоначальный капитал фонда составит €220 млн, а к 2026 году европейские союзники рассчитывают привлечь €500 млн.

Также фон дер Ляйен представила новый пакет соглашений с международными и государственными финансовыми учреждениями на сумму €2,3 млрд для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции. Этот новый пакет включает в рамках программы инвестиций €1,8 млрд в виде кредитных гарантий, остальные средства — €580 млн — в виде грантов. Ожидается, что программа позволит привлечь до €10 млрд инвестиций.

«ЕС подтверждает свою роль самого сильного партнера Украины, не просто ее главного донора, но и ключевого инвестора в ее будущее. Мы стремимся привлечь до €10 млрд на восстановление предприятий, открытие больниц и обеспечение энергетической безопасности. Европа на стороне Украины — сегодня и завтра», — сказала фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Риме (цитата по сайту Еврокомиссии).

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Фото:Станислав Красильников/ТАСС

Поддерживаемый Еврокомиссией фонд реконструкции Украины создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией, Италией и Польшей. Он будет способствовать развитию экосистемы прямых инвестиций на Украине, привлекая новый капитал и объединяя игроков рынка, отметила фон дер Ляйен.

Также Еврокомиссия объявила о выделении Украине €1 млрд в рамках шестого транша пакета макрофинансовой помощи, общий размер которого составляет €18,1 млрд. Параллельно с этим европейские союзники одобрили передачу €3,05 млрд из фонда поддержки Украины.

На поддержку Украины Евросоюз за три прошедших года направил уже €165 млрд, а по состоянию на 2025 год финансирование из Брюсселя закрывает 84% бюджетных расходов Киева, обратила внимание фон дер Ляйен. Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада — как военную, так и финансовую.

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Еврокомиссия Украина фонд Урсула фон дер Ляйен
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политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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