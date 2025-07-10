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Военная операция на Украине ,  
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Небо над Киевом затянуло дымом после взрывов

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Военная операция на Украине
Небо над Киевом затянуло дымом после серии взрывов, зафиксировано загрязнение воздуха. В Киевской области трижды за ночь объявлялась воздушная тревога
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

После ночных атак небо над Киевом затянуло дымом, сообщают украинское издание «Страна.ua» и агентство УНИАН. О плохом качестве воздуха в столице также сообщает «РБК Украина».

Со ссылкой на данные сервиса SaveEcoBot УНИАН пишет, что индекс качества воздуха в некоторых районах Киева сейчас достигает отметки 150 и больше при норме в 50. На данный момент наиболее критическая ситуация — на правом берегу Днепра, отмечает агентство.

Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко попросил жителей Киева плотно закрыть окна. «Очень много дыма. Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируемая. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации», — написал он в телеграм-канале.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Krysja / Shutterstock

В ночь на 10 июля в Киевской области три раза объявлялась воздушная тревога. Сирены также сработали в соседней Черниговской области, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В украинской столице первые предупредительные сигналы прозвучали в 1:03 по местному времени (совпадает с мск), после этого раздались взрывы, сообщает «РБК Украина». По информации мэра Киева Виталия Кличко, повреждения зафиксированы в пяти районах: Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском.

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Киев Украина взрывы ПВО загрязнение воздуха дым
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